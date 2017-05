Ogólnopolskie konsultacje społeczne ws. programu "Za życiem"

Caritas Polska wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 17 maja br. do marca 2018 roku przeprowadzi cykl konferencji i warsztatów tematycznych oraz zrealizuje badania opinii społecznej dotyczące szczegółów programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Głównym celem tzw. „Konsultacji+” jest wysłuchanie społecznych opinii na temat zmiany ustawodawstwa w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Tematyka konsultacji dotyczy kwestii osób niepełnosprawnych oraz wsparcia dla ich opiekunów.

Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw będą realizowane podczas dwóch ogólnopolskich i szesnastu regionalnych konferencji połączonych z warsztatami.

Zorganizowane zostaną również 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Dodatkową formą konsultacji społecznych będą wywiady grupowe oraz badania kwestionariuszowe.

W konsultacjach społecznych przewidziano udział ok 3350 osób. Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich osób z jakichkolwiek powodów zainteresowanych powyższymi problemami.

Pierwsza z ogólnopolskich konferencji otwierająca „Konsultacje+” odbędzie się w środę 17 maja w Centrum Olimpijskim w Warszawie. W konferencji dotyczącej niepełnosprawności udział wezmą m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz oraz ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.



Można wziąć udział w konsultacjach za pośrednictwem strony internetowej www.zazyciem.mrpips.gov.pl, przekazując swoją opinię dotyczącą kwestii świadczeń dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Rządowy program "Za życiem" ruszył w styczniu br. Przewidziano w nim różne formy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Istniejące domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zostaną doposażone - docelowo zakłada się funkcjonowanie ok. 40 takich placówek na terenie kraju.

Zaplanowano także utworzenie 380 ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do 7 lat.

Członkowie rodziny zostaną wsparci w opiece nad osobą niepełnosprawną poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie tzw. opieki wytchnieniowej. Ma ona polegać na wsparciu w załatwieniu codziennych spraw, czy zastępstwie członka rodziny/opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy. Przewidziano 120 godzin rocznie takiej pomocy.

Program zakłada m.in. także stworzenie miejsc w ośrodkach wsparcia pomagających osobom niepełnosprawnym (w szczególności "z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu") w osiągnięciu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym oraz tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego (zapewnienie całodobowej pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym). Rocznie ma powstawać 50 mieszkań dla blisko 500 osób.

W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017-2021 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,7 mld zł.