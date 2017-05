Gliński: Rozwój czytelnictwa to nasz priorytet

Dwudniowa konferencja wyszehradzka "Nowe przestrzenie czytania" rozpoczęła się we wtorek w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie.

Jak mówił minister kultury Piotr Gliński, celem konferencji jest zapoznanie jej uczestników z ideami i głosami ekspertów, którzy będą dzielić się najlepszymi praktykami i sprawdzonymi projektami w zakresie rozwoju czytelnictwa. "Dzięki odpowiedniemu doborowi gości będziemy w stanie zapoznać się z różnymi punktami widzenia w zakresie promowania czytelnictwa, wsparcia dla bibliotek, pisarzy, księgarzy, a także na temat roli badań w zakresie czytelnictwa" - dodał.

Zaznaczył, że współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej w zakresie kultury jest "intensywna i systematyczna". "Co roku kraje odbywają spotkania ministrów i ekspertów. Ich wynikiem jest sformułowanie wspólnych celów polityki kulturalnej zorientowanych na rozwój i pielęgnację wspólnego dziedzictwa kulturalnego Europy Środkowej, a także na stworzenie różnych wspólnych projektów kulturalnych (...) Ostatecznie jedno ze wspólnych doświadczeń dla wszystkich naszych krajów, ale także dla Europy to właśnie świadomość ogromnego (...) znaczenia literatury i książki w rozwoju języka, kultury, społeczności i państwowości" - mówił.

Gliński zaznaczył, że polityka aktywizacji czytelnictwa wdrożona przez polskie ministerstwo kultury jest intensywna i prowadzona w wielu obszarach. "Rozwój czytelnictwa to nasz priorytet, a działania związane z podniesieniem poziomu czytelnictwa to zadania związane z największymi wyzwaniami. Wprowadzamy długofalowy program rządowy, by poprawić infrastrukturę bibliotek i zapewnić wygodny, darmowy dostęp do książek dla wszystkich obywateli. Wspieramy również finansowano modernizację i przebudowę bibliotek w mniejszych miastach" - dodał wicepremier.

Podczas konferencji wiceminister kultury Magdalena Gawin podkreśliła, że resort kultury wspiera wszystkich tych, którzy mają wpływ na rozwój czytelnictwa w Polsce - wśród nich organizacje pozarządowe, podmioty biznesowe, instytuty kultury.

Mówiąc o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, poinformowała, że biblioteki szkolne zakupiły 1,66 mln książek dla ponad 4 tys. szkół, wydając na to 29 mln zł. Jak mówiła, w rezultacie 82 proc. szkół biorących udział w programie zwiększyło liczbę wypożyczanych książek. Odnoszące się do inwestycji na infrastrukturę bibliotek, zaznaczyła, że "dzięki wydatkom 28,5 mln zł, 50 bibliotek zmodernizowało i wyposażyło swoje budynki". "Znaczące zasoby zostały wydane także na szkolenie bibliotekarzy" - podkreśliła.

"Czytelnictwo i czytanie to prawdziwa wartość współczesnego społeczeństwa. Nie ma współczesnego obywatelstwa bez czytania. Czytanie to fundament rozwoju i rozpowszechniania kultury polskiej i europejskiej" - powiedziała wiceminister.

Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski zauważył, że statystyki dotyczące spadku poziomu czytelnictwa są alarmujące. "37 proc. osób czytająca chociaż jedną książkę w roku to nie jest wynik oszałamiający" - mówił.

Jaworski odnosząc się do celów stawianych przez Instytut Książki podkreślił znaczenie zatrzymanie spadku poziomu czytelnictwa, a także potrzebę jego systematycznego wzrostu w późniejszym czasie. "Wzrost musi być związany z pracą nad jakością czytelnictwa. Zachowując pełną wolność dostępu do literatury, chcielibyśmy dobrać książki o wysokiej wartości artystycznej, filozoficznej, duchowej, podejmującej istotne tematy, odzwierciadlające naszą tradycję, polską rację stanu, charakteryzujące się wysoką jakością edytorską oraz głębią przekazu" - zaznaczył Jaworski.

Dwudniowa konferencja zorganizowana została przez Instytut Książki wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest organizacja forum ekspertów z różnych dziedzin, podczas którego będą się oni mogli podzielić dobrymi praktykami i sprawdzonymi projektami w dziedzinie rozwoju czytelnictwa

W konferencji udział biorą przede wszystkim eksperci z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4): Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a także specjaliści z Chorwacji, Danii, Gruzji, Łotwy, Niemiec i USA.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: autor wielu przekrojowych badań dotyczących czytelnictwa - prof. Jirí Travnicek (Czechy); antropolog Julka Almquist (USA), która stworzyła nowatorskie projekty biblioteczne w Chicago i Aaarhus; Laszló Boka (Węgry), dyrektor ds. naukowych Biblioteki Narodowej w Budapeszcie.

Konferencja odbywa się w przededniu Warszawskich Targów Książki, które rozpoczynają się w czwartek.