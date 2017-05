Nie mamy się chować z lękiem w strefie komfortu

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

Pocieszyciel posłany nam od Ojca nie będzie świadczył o Jezusie bez nas. Jego świadectwo zleje się z naszym, przeniknie i napełni je mocą. Dlatego Jezus zachęca, abyśmy się nie załamywali w wierze. Duch Święty przyjdzie zarówno wtedy, gdy ziarno naszego świadectwa padnie na grunt żyzny, jak i wtedy, gdy zostanie odrzucone oraz podeptane. On sam wesprze nas w czasie prześladowań ze strony tych, którzy prawdziwie Boga nie poznali, dlatego w imię Boga są gotowi nas wyklinać i zabijać. Nie bójmy się tego. Duch Prawdy nie został dany po to, abyśmy z lękiem schowali się do prywatnej strefy komfortu. On sprawia, że wypełniają się Boże obietnice, a my, jako pierwsi, możemy zebrać ich błogosławione owoce. Taki jest w końcu przywilej uczniów Chrystusa. Wszak tych, którzy byli z Nim od początku, nie opuści Pan także i na końcu. Niech pamięć o tym umocni nas w decydującej godzinie. Będzie ona ciemnością dla tych, którzy żyją w ciemnościach. Dla nas – krokiem na brzeg światła.