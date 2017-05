Jestem gejem i g*o mnie obchodzi, co mówi o tym Jezus!

Dwójka nastolatków Conner Haines (16 l.) i jego siostra Lauren (19 l.) należą do chrześcijańskiej grupy Project Frontlines, która pokazuje prawdę o aborcji. W ramach działania grupy, młodzi stali na chodniku przed szkołą i trzymali transparenty ze zdjęciami zamordowanych w wyniku aborcji dzieci oraz napis: "Chrystus umarł na krzyżu za Twoje grzechy. Nie zabijaj swoich dzieci".

Już po kilku minutach podszedł do nich dr Zach Ruff, zastępca dyrektora Akademii i w ostrych słowach rozkazał natychmiast opuścić chodnik i przestać nękać jego studentów, bo inaczej zadzwoni po policję. Nastolatek wyjaśnił, że może tu stać, gdyż jest to przestrzeń publiczna. W spokojnych słowach wytłumaczył, że aborcja to "holocaust dzieci", który dzieje się obecnie w społeczeństwie. Zastępca dyrektora jednak z wściekłością oznajmił, że nie ma żadnego holocaustu.

"Proszę pana, to są osoby stworzone na podobieństwo Boga" - powiedział Haines, pokazując na zdjęcia dzieci. "Możecie iść sobie do piekła, tam gdzie one są" - odparł Ruff. "To nie są żadne osoby, to są komórki!" - zawołał z wściekłością.

Haines próbował rozmawiać z zastępcą dyrektora, ale mężczyzna stał plecami do wystawy, zasłaniając ją własnym ciałem i zagadywał do studentów przejeżdżających samochodami wzdłuż ulicy, aby nie nagrywali, nie robili zdjęć i nie słuchali tego, co nastolatek chciał im powiedzieć na temat aborcji.

Jednak jego interwencja przyniosła odwrotny skutek, bo jego agresywne zachowanie i głośne krzyki wzbudziły konsternację wśród studentów. Jedna z kobiet zatrzymała się samochodem i wdała w rozmowę z dyrektorem, potwierdzając, że aborcja to morderstwo.

W pewnym momencie chłopak powiedział odważnie: "Proszę pana, musi się pan zwrócić do Jezusa Chrystusa, który może uwolnić pana od grzechów." Ruff wybuchnął śmiechem. "Słuchaj synu, jestem największym gejem, jaki może być i g*o mnie obchodzi, co Jezus mówi na temat tego, co powinienem, a czego nie powinienem robić!"

Sytuacja zaczęła się robić coraz bardziej napięta, kiedy zastępca dyrektora niebezpiecznie zbliżył się do nastolatka tak, że szturchnął jego transparent. "Przestań nękać moich studentów!" - wrzeszczał, grożąc nastolatkowi.

"Zachowuje się pan bardzo niedojrzale" - stwierdził spokojnie Haines. Po czym zawołał do osób, które zdumiała agresywna postawa dr Ruff i które zatrzymywały się na chodniku, przyglądając tej scenie. "Ten mężczyzna wrzeszczy na mnie za to, że pokazuję niesprawiedliwość, jaka ma miejsce w naszym społeczeństwie" - Haines zawołał do gapiów.

"Jezus Chrystus może uwolnić pana od grzechów!" - powiedział nastolatek do dr Ruff. "To publiczna szkoła, my tu nie wierzymy w takie rzeczy" - odparł zastępca dyrektora przedrzeźniając go.

Koniec końców jednak ta burzliwa wymiana zdań nie skończyła się dobrze dla dr Ruff. W sprawie zastępcy dyrektora wszczęto postępowanie dyscyplinarne, zawieszając go w jego funkcjach. Grupa broniąca wolności słowa "Alliance Defending Freedom" wystosowała pismo do Akademii, żądając przeprosin dla nastolatków oraz o wysłanie wszystkim nauczycielom, studentom i rodzicom informacji na temat praw obywatelskich związanych z wolnością wypowiedzenia się na publicznym chodniku przy szkole. I choć wiele publicznych szkół z Downingtown poparło dr Ruff, śląc dwójce działaczom pro life groźby i szykany, to jednak zarząd Akademii STEM zgodnie stwierdził, że działania zastępcy dyrektora "nie reprezentują wartości wyznawanych przez Akademię i jej szacunek wobec praw obywatelskich".

Ostatecznie dr Ruff sam zwolnił się z pracy.

