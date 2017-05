Franciszek do chorych: Nie wstydźcie się tego, że jesteście cennym skarbem Kościoła

- Nie wstydźcie się tego, że jesteście cennym skarbem Kościoła - takie słowa skierował papież Franciszek do chorych przybyłych do Fatimy. Ojciec Święty modlił się w ich intencji po Mszy św., podczas której kanonizował bł. Hiacyntę i bł Franciszka Marto.

Papież przypomniał, że Pan zawsze uprzedza nas w przechodzeniu przez krzyż.





play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

TŁUMACZENIE:„W swojej męce wziął na siebie wszystkie nasze cierpienia. Jezus wie, co to znaczy ból, rozumie nas, pociesza i daje nam siłę, jak to uczynił świętemu Franciszkowi Marto i świętej Hiacyncie, i świętym wszystkich czasów i miejsc.”Ojciec Święty powiedział, że obecność chorych w Kościele jest nieoceniona, jest wręcz duchowym bogactwem, cennym dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich. Papież zachęcił ich do bycia pełnymi uczestnikami życia Kościoła.TŁUMACZENIE:„Drodzy chorzy, przeżywajcie swoje życie jako dar i jak pastuszkowie powiedzcie Matce Bożej, że chcecie ofiarować się Bogu z całego serca. Nie uważajcie siebie jedynie za adresatów solidarności charytatywnej, ale czujcie się w pełni uczestnikami życia i misji Kościoła.”Na zakończenie Ojciec Święty wskazał, aby chorzy przeżywali swój ból razem z Jezusem. Zapewnił także o modlitwie Kościoła w ich intencji. O godz. 15 planowany jest odlot papieża Franciszka do Rzymu.