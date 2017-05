Premier Szydło weźmie udział w Forum Pasa i Szlaku

"Pas i szlak" to chińska koncepcja mająca na celu budowanie połączeń infrastrukturalnych w nawiązaniu do historycznego Jedwabnego Szlaku. To flagowy projekt Państwa Środka i kluczowa koncepcja jego dalszego rozwoju.

Chiński projekt będzie tematem rozmów światowych przywódców w niedzielę i poniedziałek na Forum Pasa i Szlaku w Pekinie. Weźmie w nim udział blisko 30 przywódców z całego świata, m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, premier Włoch Paolo Gentiloni, premier Węgier Viktor Orban, prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, premier Hiszpanii Mariano Rajoy.

Forum rozpocznie w niedzielę wystąpienie prezydenta Chin Xi Jinpinga. Po nim głos zabiorą prezydent Rosji Władimir Putin oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Szefowa polskiego rządu w poniedziałek weźmie udział w dwóch sesjach plenarnych. Na marginesie szczytu premier będzie rozmawiać z szefową MSZ Birmy Aung San Suu Kyi i prezydentem Indonezji Joko Widodo.

Polska może się stać istotnym punktem na trasie szlaku z Chin do Unii Europejskiej. Szefowa polskiego rządu po rozmowach w Pekinie z prezydentem i premierem Chin w piątek mówiła dziennikarzom, że Pekin dostrzega, iż Polska jako brama do Europy może pomagać w pogłębieniu współpracy pomiędzy Państwem Środka a UE.

Polskiej premier w rozmowach w Pekinie towarzyszy powołany w ostatnich dniach pełnomocnik rządu ds. Polskiego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild. Jego zadaniem jest przygotowanie i realizacja inwestycji, której koszt szacowany jest wstępnie na ok. 25 mld zł. Szefowa polskiego rządu chce, by projekt - jak sama mówi - przewidziany na lata, został zapoczątkowany w tej kadencji. Według niej w grę wchodzi nie tylko wybudowanie samego portu lotniczego, lecz także całego centrum logistycznego, być może także hubu kolejowego. W ocenie Wilda "realne" jest, że port powstanie w 10 lat.

Obecnie częścią Nowego Jedwabnego Szlaku jest połączenie kolejowe pomiędzy Łodzią a Czengdu. Trasa z Chin wiedzie przez Kazachstan, Rosję i Białoruś. Zaletą połączenia kolejowego jest dużo niższy koszt w porównaniu z transportem lotniczym oraz kilkukrotnie krótszy czas w porównaniu z transportem morskim. Koleją przewożone jest jednak obecnie zaledwie 3,5 proc. eksportu z Chin do UE.

Szefowa polskiego rządu podczas spotkania z prezydentem Chin mówiła, że liczy na to, iż partnerstwo strategiczne z Chinami przełoży się na "korzystne dla obu stron i wymierne efekty w relacjach gospodarczych".

Polska ma znaczący deficyt w handlu z Chinami. Według danych GUS w 2015 r. eksport do Polski z Chin wyniósł 22,6 mld dolarów, a import z Polski do Chin - 2 mld dolarów.

Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku została zaprezentowana jesienią 2013 r. przez prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Odwołuje się do dawnego szlaku handlowego łączącego Chiny z Europą i Bliskim Wschodem, który był wykorzystywany przez kupców od III wieku p.n.e. do XVII wieku n.e. Transportowano nim nie tylko jedwab, ale również żelazo, papier, złoto, czy wyroby jubilerskie. Liczące 12 tys. km szlak przestał mieć znaczenie ok. 1650 r., po odkryciu drogi morskiej do Chin.