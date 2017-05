"Pokochaj Maryję" – mocniej, na nowo a może… nareszcie?

Zupełnie nowa, wyjątkowa akcja ewangelizacyjna "Pokochaj Maryję", to inspirowana miłością do Matki Bożej inicjatywa Fundacji Holy Mary Team, powołanej do ewangelizacji w Internecie i mediach społecznościowych.

„Pragniemy, aby owoce naszej pracy były świadectwem żywej z relacji z Maryją. Opowiemy o naszym doświadczeniu, w jaki sposób Maryja towarzyszy nam w radościach, jak wspiera w trudach codzienności i jak prowadzi nas do Jezusa Chrystusa” – mówi Piotr Chomicki, czciciel Maryi i założyciel Fundacji Holy Mary Team. Publikacje artykułów i wywiadów w mediach katolickich, w stacjach radiowych jak i w TV będą wchodziły w zakres prowadzonej inicjatywy.

„Bardzo potrzebujemy Maryi w naszym życiu. Jeżeli mamy pokochać Boga i bliźnich, to Maryja jest najlepszą nauczycielką. Jest z nami, wspiera i nieustannie wyprasza nam łaski. Czasami mamy jednak wrażenie, że jest obojętna i nie odpowiada nam na nasze prośby i błagania, ale tak nie jest. Jest zawsze z nami, szczególnie pomaga nam przezwyciężać trudne i bolesne chwile bowiem to Ona jest Matką Bożą Bolesną i … Matką Miłości.

Maryja przemienia nasze życie duchowe i prowadzi nas do Pana Jezusa, który czeka na nas w Eucharystii. To szczególnie chcemy przekazać podczas akcji.

Materiałem promocyjnym będzie film krótkometrażowy pt. "Pokochaj Maryję". Ten szczególny "spot maryjny" przedstawia Maryję jako Lekarkę, która przyjmuje zbolałych pacjentów, diagnozując ich choroby i zlecając dobraną do indywidualnych potrzeb pacjenta „terapię”. W każdym chorym, możemy zobaczyć samych siebie, z naszymi bolączkami, zranieniami i śmiertelnymi chorobami…

Adresatami akcji są osoby mniej lub bardziej praktykujące, które nie mają jeszcze relacji z Maryją albo jest ona jedynie naskórkowa. Filmowy scenariusz został przygotowany także z myślą o osobach pozostających jeszcze poza wspólnotą Kościoła oraz tych, którzy od niej się odłączyli.

„Chcemy pozytywnie motywować, dawać świadectwo, inspirować do przemiany oraz pogłębienia wiary i relacji z Jezusem przez Maryję” „Bardzo liczymy, ze dotrzemy z naszą akcją przynajmniej do kilkuset tysięcy odbiorców z zaproszeniem do poznania i pokochania Maryi. Wierzymy, że ta akcja nie tylko zainspiruje wielu ludzi do pogłębienia relacji z Maryją, ale i także będzie inspiracją dla innych osób do tworzenia podobnych akcji maryjnych i ewangelizacyjnych”. – mówią inicjatorzy nowej medialnej i internetowej akcji ewangelizacyjnej.

Naszą akcję będzie można śledzić na www.hmt.org.pl a także na facebook.com/holymaryteam.