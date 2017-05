Kard. Re: Nie ma żadnej "czwartej tajemnicy fatimskiej"

Nie ma żadnej „czwartej tajemnicy fatimskiej” - zapewnił kard. Giovanni Battista Re, emerytowany prefekt Kongregacji ds. Biskupów. Na dwa dni przed wizytą Franciszka w portugalskim sanktuarium maryjnym z okazji setnej rocznicy pierwszego objawienia powrócił on do tematu, który nie przestaje pojawiać się w mediach od 2000 roku, gdy Jan Paweł II wyraził zgodę na ujawnienie tzw. trzeciej tajemnicy.

"Nie ma sensu sensu nawet przypominać, że zagubili się ci wszyscy, którzy twierdzą, że nie wszystko zostało ujawnione. Nieprawda. Wszystko zostało opublikowane” - stwierdził włoski emerytowany kardynał kurialny w artykule napisanym dla dziennika włoskich biskupów „Avvenire”.



Na potwierdzenie swoich słów przypomniał, że w roku 1960, "gdy ówczesna Kongregacja Świętego Oficjum przekazała Janowi XXIII zaplombowany plik zawierający pisma siostry Łucji, papież otworzył kopertę w obecności swego spowiednika i substytuta Sekretariatu Stanu, którym był wtedy prałat Angelo Dell'Acqua". "I to właśnie on, poza tym, że dla wygody papieża kazał przygotować włoski przekład dokumentów, schował pod kluczem kopię całości. Mogę zaświadczyć, że to, co ogłosiła w 2000 roku Kongregacja Nauki Wiary, zgadza się dokładnie z tym, co prałat Dell'Acqua zachował w odpisie” - napisał kard. Re.