Polacy coraz częściej kupują nowe auta

Dla firm produkujących i sprzedających samochody 2016 r. był w Polsce świetny. Wszystko wskazuje na to, że 2017 będzie jeszcze lepszy. W pierwszym kwartale wzrosty odnotowano w niemal wszystkich segmentach rynku motoryzacyjnego w naszym kraju.Jak podaje "PB", w pierwszym kwartale 2017 r. zarejestrowano w Polsce 125,9 tys. nowych samochodów osobowych. To o 21,2 tys. więcej niż rok wcześniej. Przyczyniły się do tego głównie firmy, które zarejestrowały o 24,6 pkt proc. aut więcej. Ale swój wkład mają także klienci indywidualni - zarejestrowali o 13,4 pkt proc. więcej nowych samochodów. Dzięki temu ich udział w rynku wzrósł do 36 proc.

"Nieustannie rośnie liczba rejestracji samochodów premium - od stycznia do marca ich sprzedaż zwiększyła się o ponad 30 pkt proc. i wyniosła 15,7 tysięcy. Cztery największe marki: BMW, Mercedes-Benz, Audi i Volvo zwiększyły sprzedaż o około 30 proc. Rynek aut popularnych rośnie nieco wolniej, ale także zadowalająco. W pierwszym kwartale zarejestrowano o 19 proc. pojazdów tej kategorii więcej niż rok wcześniej" - poinformował prezes Polskiego Związku Przemysłu Motorowego Jakub Faryś.

Najbardziej w pierwszym kwartale 2017 r. wzrósł popyt na minibusy (o 112,4 pkt proc.), małe i średnie SUV-y (33,2 pkt proc.), auta z segmentu E (32 pkt proc.) i motorowery (25,6 pkt proc.). Rośnie zainteresowanie samochodami z napędem alternatywnym (bez gazu ziemnego i LPG).