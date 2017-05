Interwencjonizm Boży

Polityka jest do niczego, gdy do niczego jest wiara.

Równo 100 lat temu w Fatimie bardzo mocno się pokazało, że Bóg miesza się do polityki. I to nie jak jakiś „katolik otwarty”, dialogując w duchu uznania równorzędności wszelkich punktów widzenia, tylko ostro, jasno i jednoznacznie. Jeżeli ludzie nie spełnią Jego woli, to będzie wojna, i to gorsza od pierwszej. No i, o zgrozo, pada nazwa Rosji, którą trzeba poświęcić Niepokalanemu Sercu Maryi i ofiarować Komunię św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. I trzeba pokutować. Bo inaczej Rosja „rozszerzy swoje błędne nauki po świecie” i będzie bardzo źle.

Jak to tak? Bóg uprawia geopolitykę? Wysyła Maryję, żeby z Portugalii wpływała na Europę Wschodnią i kawał Azji? Nie liczy się z faktem, że w Portugalii rządzą demokratycznie wybrani masoni, którzy nie życzą sobie żadnych religijnych wyskoków? A Rosja? Od kiedy to w ogóle Bóg tak wprost wskazuje sposób zachowania względem konkretnych państw, które są przecież niepodległe i same decydują o sobie? Co to za poświęcanie kraju Maryi, skoro on najwyraźniej woli bolszewików?

Orędzie fatimskie zupełnie nie pasuje do „słuszniackiej” wizji człowieka, wedle której „ja jestem okej, ty jesteś okej”, i wszystko jest okej. Co tam ludzie wybiorą, będzie dobrze. Ustrój, władza, kierunek polityki – to wszystko są rzeczy niezależne od spraw nadprzyrodzonych i nie wolno w nich kierować się przekonaniami wynikającymi z wiary.

Tymczasem z Fatimy widać, że to kompletne bzdury. Wszystko, co robimy na ziemi, ma znaczenie duchowe, a to przekłada się na materialną codzienność. I nic nie jest okej, jeśli społeczeństwa nie uznają głosu sumienia. Najzręczniejsi politycy nie zapewnią swoim obywatelom prawdziwego dobra, jeśli ich polityka urąga prawom boskim. Narody nie znajdą prawdziwego pokoju, jeśli akceptują wynaturzoną politykę i ochoczo ją podtrzymują.

Możemy sobie gadać, że nic nam nie grozi. Z górą sto lat temu też tak gadali, aż Wielka Wojna utopiła w okopowym błocie miliony dzieci trwającej pół wieku „pięknej epoki”. Ale się ludzie pozbierali i miało być dobrze. A tu znowu trach! – i było jeszcze gorzej. Stało się dokładnie to, przed czym ostrzegała Pani z Fatimy. Rosja rozszerzyła swe błędy i kawał świata pogrążył się w odmętach szaleństwa. Polityka okazała się niewiele warta, gdy niewiele warta okazała się wiara chrześcijan.

Bo te rzeczy są ściśle sprzężone: wiara społeczeństwa wpływa na kształt i skutki polityki. Tak było właśnie w Portugalii, której masońskie rządy upadły w konsekwencji obudzenia wiary w Fatimie. Rzecz jasna to tylko skutek uboczny – bo Bogu nie chodzi o politykę, tylko o nas. Tyle tylko, że bez nas nie ma polityki.

Z Fatimy widać jasno, że od wyborów, jakie podejmują chrześcijanie, zależą losy świata.