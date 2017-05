Kochasz i karmisz

Ludwika Kopytowska: Po raz pierwszy zetknęłam się z sukienkami dla mam karmiących piersią podczas wydarzenia z okazji Dnia Kobiet w Warszawie z "Twe Sukienki - Sklep bez spodni" (więcej o tamtym wydarzeniu przeczytasz tutaj). Spodobały mi się, i dopiero potem ktoś mi powiedział, że to są sukienki do karmienia. Ja mówię: ale jak to do karmienia? Przecież one są takie ładne...

Karolina Kurzela: (śmiech)

I to mnie tak zdziwiło, bo sukienki do karmienia wydawały mi się zawsze takie rozchełstane, nieeleganckie...

... z dużym dekoltem...

Tak, i nawet przymierzyłam jakąś i patrzę: o, one mają tu takie fajne suwaki. Potem się okazało, że to są takie suwaki, no... do karmienia (śmiech)

Ale trzeba było się nie przejmować, bo mam klientki, które nie karmią, a noszą moje sukienki, bo im się po prostu podobały i traktuję te zamki jako taki element dekoracyjny.

I ja też tak to skojarzyłam, dlatego się zdziwiłam, że to jest taka moda dla mam. Skąd w ogóle pomysł na powstanie sklepu z taką odzieżą?

Pomysł z życia po prostu. Ja generalnie lubię chodzić w sukienkach, lubię ten strój, fajnie, że trochę możemy się wyróżniać od mężczyzn. I jak byłam w ciąży, to dało się jeszcze chodzić w sukienkach, bo były sukienki ciążowe. Ale przy karmieniu piersią nie dało się już zawinąć sukienkę i nakarmić dziecko gdzieś, gdzie akurat była taka potrzeba. A że karmiłam tylko piersią, musiałam nosić takie ubrania, które mogłam wykorzystać do karmienia. Kiedy karmiłam swoje pierwsze dziecko, córkę, to jeszcze kombinowałam z jakimiś guzikami, rozpinanymi bluzkami, sukienkami rozsuwanymi z tyłu, żeby w razie czego obnażyć się prawie do połowy i nakarmić dziecko w ukryciu...

To chyba nie było zbyt komfortowe...

(śmiech) Zdecydowanie nie było. Na chrzcinach okazało się, że nie ma gdzie za bardzo się schować, więc karmiłam gdzieś tam na tyłach kuchni z mężem zasłaniającym mnie... To była porażka totalna. Ja też musiałam dobrze wyglądać, a nie tylko moja córka. No i tak przetrwałam pierwsze karmienie. Dwa lata później, kiedy zaszłam w drugą ciążę, pomyślałam: szkoda. Nie chcę rezygnować z tych sukienek. I miałam takie sukienki, które lubiłam i które gdzieś tam służyły mi w ciąży i pomyślałam, że je przerobię. Sama nie umiem szyć, więc zaprojektowałam sobie jak to ma wyglądać i dałam krawcowej do przeszycia. I tak powstały takie prototypy. I chodziłam tak w tych sukienkach, między innymi do takiego klubu, który otworzyłam dla mam i ojców. Głównie przychodzą tam mamy. I koleżanki się dopytywały: o, jakie fajne, a skąd, a jak, a gdzie można takie kupić? I zobaczyłam, że rzeczywiście jest jakiś deficyt takich ubrań. Bo gdzieś tam są jakieś bardzo eleganckie sukienki do karmienia, ale takich eleganckich trochę szkoda kupić, bo właściwie tylko raz się je założy w czasie karmienia na jakąś uroczystość. I są bardzo drogie. I zobaczyłam, że rzeczywiście jest deficyt takich sukienek trochę casualowych [z angl. casual - zwykły, codzienny], trochę takich bardziej eleganckich np. na obiad niedzielny czy chrzciny. Bardzo dużo mam korzysta z tych sukienek na chrzciny, a później nosi je na co dzień, bo to jest taki styl, że przy dobrym doborze dodatków, można sobie różnie wykorzystać.

Patrzyłam na sukienki na Pani stronie i one w zasadzie są takie proste, można je założyć i na co dzień i na takie wyjście na jakąś imprezę, to tylko kwestia dodatków.

Tak, i dostaję takie sygnały od mam, że dokładnie tak je noszą. Są zachwycone ich uniwersalizmem. Tym, że jak założą szpilki i żakiet to idą w nich na święta, a zakładając do nich tenisówki też mogą to być takie sukienki na co dzień. Teraz zaczyna się sezon ślubny i mamy kupują je na wesela.

I widzę, że są też tuniki ciążowe. Wyglądają na zrobione z takiego rozciągliwego materiału.

Tak. To jest to, na czym mi zależało. Swoje prototypy sukienek po jednym założeniu musiałam już uprać, bo wiadomo jak jest z dziećmi. I przy karmieniu czasami mleko poleci i to dziecko też jest czasem ubrudzone, a to rączki, a to mu się uleje, więc ta sukienka była prana przynajmniej raz w tygodniu. Dlatego zależało mi bardzo na jakości tych sukienek. Mam taką zaprzyjaźnioną szwalnię w rodzinie, która zgodziła się szyć dla mnie te ubrania ciążowe do karmienia. Jakość mają świetną, mają też dostęp do bardzo dobrych gatunkowo dzianin, więc stworzyłam produkt bardzo dobry jakościowo. Nie chcę się chwalić, ale naprawdę ta jakość jest wyróżniająca. I od mam też dostaję wiadomości zwrotne, że one na pierwszy rzut oka tę jakość widzą. Więc te sukienki można prać n-razy i one nadal dobrze wyglądają. Nie rozciągają się, nie odbarwiają. Na przykład dekolt - gdy się karmi, to dziecko często ciągnie za dekolt, to taki po prostu odruch, musi się złapać.

I nie rozciągają się od tego sukienki?

Nie, nie rozciągają się. Było dla mnie bardzo ważne, żeby jakość tych sukienek była po prostu najwyższa.

Takie... odporne.

(śmiech) Dokładnie tak, dziecio-odporne.