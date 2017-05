Rewelacyjna Polka w finale Eurowizji

Kasia pochodzi z muzykalnej rodziny. Jest absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie wokalu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jej ojcem jest Marek Moś, dyrygent Orkiestry Aukso z Tychów - jednej z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie. Jej mama Joanna przez wiele lat grała na altówce, a starszy brat, który razem z nią występował na scenie, również zajmuje się muzyką.

Jej występ na Eurowizji spotkał się ze sporą aprobatą zagranicznych widzów. "Kocham Polskę", "Wygrana wieczoru", "Polacy, możecie być dumni" - takie komentarze można znaleźć pod filmikiem z jej występem.

Zobacz jej występ podczas półfinału Eurowizji:

Poniżej: Kasia Moś wraz z bratem tuż po półfinale Eurowizji.

Kasia Moś(Poland)- Eurovision 2017 wywiad po pierwszym półfinale

Dominika Jarosz Polacy w kraju nie mogą co prawda oddawać głosu na swojego kandydata, ale liczymy na naszą liczną Polonię. To, jak ważne są głosy widzów, okazało się rok temu, kiedy w finale brał udział Michał Szpak. Mimo, że jury przyznało Polakowi najmniej punktów, to właśnie dzięki głosom widzów uplasował się na wysokim 8. miejscu. Jak będzie tym razem z Kasią Moś? O tym dowiemy się już w sobotę 13 maja podczas finału Eurowizji.