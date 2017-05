Dyrektor FBI zwolniony wkrótce po wystąpieniu w Kongresie

Jak relacjonuje AP, Comey mówił pod przysięgą przed komisją ds. wymiaru sprawiedliwości Senatu o "setkach i tysiącach" poufnych e-maili wysłanych w ub. r. przez jedną z najbliższych współpracowniczek Hillary Clinton, Humę Abedin, do jej męża podczas kampanii wyborczej.

Później FBI skorygowało to zeznanie w liście do przewodniczącego komisji, w którym stwierdzono, że chodziło jedynie o "niewielką liczbę" e-maili i nie były to wiadomości poufne.

Clinton, kandydatka demokratów do prezydentury, oskarżała Comeya o przyczynienie się do jej porażki w wyborach.

56-letni Comey został nominowany na stanowisko w 2013 r. przez ówczesnego prezydenta Baracka Obamę. Kadencja dyrektora FBI wynosi 10 lat.