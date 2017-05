Śląskie schroniska w Alpach

Być może będzie dla ciebie zaskoczeniem, że w Alpach austriackich można znaleźć trzy, niezwykle malowniczo usytuowane schroniska górskie, które swoje nazwy zawdzięczają śląskim miastom i zostały zbudowane przez Ślązaków. Najbardziej okazałe z nich to schronisko wrocławskie, dwa mniejsze to schroniska gliwickie i katowickie. Jakim cudem austriackie schroniska noszą śląskie nazwy? Zostały wybudowane w II połowie XIX w. i pierwszej połowie XX w. przez członków Niemiecko-Austriackiego Towarzystwa Alpejskiego (DOeAV), które miało swoje oddziały m.in. we Wrocławiu, Gliwicach i Katowicach. Ambicją każdego oddziału towarzystwa (do śląskich oddziałów należeli przede wszystkim Ślązacy narodowości niemieckiej) było zbudowanie i utrzymanie schroniska górskiego w Alpach.

Zdecydowanie największym ze "śląskich" schronisk w Alpach jest zbudowane w 1882 r. przez wrocławską sekcję Alpenvereinu Breslauer Hütte. Schronisko wrocławskie dysponuje aż 200 miejscami noclegowymi. Ponadto jest położone w niezwykle prestiżowym miejscu - przy normalnej drodze wejścia na drugi co do wysokości szczyt Austrii - Wildspitze 3768 mnpm - w Alpach Oetztalskich . W skład schroniska wchodzi de facto kompleks kamiennych budynków, których okna zabezpieczone są efektownymi, czerwono-białymi okiennicami. Breslauer Hütte znajduje się na wysokości 2844 mnpm - dokładnie 345 m wyżej niż wierzchołek najwyższego szczytu w Polsce - Rysów.

Dwa pozostałe śląskie schroniska wybudowano w Taurach Wysokich, znacznie bliżej granic Śląska. Starszym z nich jest Gleiwitzer Hütte (schronisko gliwickie), które wzniesiono na wysokości 2176 mnpm pomiędzy alpejskimi szczytami Vord, Spitzbett i Rottenzink. Dojście do budynku prowadzi z wioski Fusch przez halę Hirzbachalm. Niewielki kamienny domek został w ostatnich latach rozbudowany o część drewnianą. Pokoje w Gleiwitzer Hutte noszą nazwy... śląskich miast - więc mieszkańcy m. in. Katowic, Bytomia, Zabrza czy Mysłowic mogą tu poczuć się jak w domu. Schronisko jest czynne tylko w sezonie letnim, jednak zimą dla turystów i wspinaczy dostępny jest zimowy schron umieszczony w osobnym budynku.

Kattowitzer Hütte - widok obecny. W oddali Hochalmspitze JakobZ / CC 3.0

Trzecim śląskim schroniskiem w Alpach jest najmłodsze Kattowitzer Hütte. Podobnie jak Schronisko Gliwickie zlokalizowane jest w Taurach Wysokich w Austrii, w masywie Grosse Hafnera, najdalej wysuniętego na wschód alpejskiego trzytysięcznika (3076 mnp). Kamienno-drewniany budynek wzniesiony na wysokości 2320 mnpm został zbudowany w latach 1928-1930 przez członków sekcji katowickiej DOeAV.

Schronisko jest czynne od połowy czerwca do końca września. Dla turystów przygotowano 18 łóżek w pokojach 18 oraz 30 miejsc sypialnych na strychu w tzw. lagerze. Natomiast od października do połowy czerwca jest otwarty tzw. "Winterraum", posiadający 8 miejsc noclegowych. Z Kattowitzer Hütte można wejść na wspomniany wcześniej Grosse Hafner 93076 mnpm), a także Kleine Hafner (3017 mnpm), Grosse Sonblick (3030 mnpm) i Koelnbreinspitze (2934 mnpm).