Kardynał wyszedł ze szpitala

Zespół Guillaina-Barrégo to choroba o podłożu autoimmunologicznym, która doprowadza do osłabienia mięśni i uczucia mrowienia w różnych częściach ciała. W niektórych przypadkach może wywołać paraliż, a nawet doprowadzić do śmierci. Na szczęście w przypadku 74-letniego kard. André Vingt-Trois lekarzom udało się uzyskać wyraźną poprawę stanu zdrowia pacjenta. W swoim mieszkaniu kontynuuje on leczenie i rehabilitację.