Jedź do Afryki - Andrzej Duda już tam jest

Prezydent Andrzej Duda promował w Etiopii program wsparcia polskich inwestycji na Czarnym Lądzie Go Africa. I ten kraj jest przykładem, że Polacy powinni inwestować w Afryce. Do połowy wieku ma tam mieszkać o czwarty Ziemianin.

Afryka nie kojarzy się jako miejsce dobre do inwestowania. Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację polityczną i poziom zamożności afrykańskich społeczeństw, trudno było się temu dziwić. Jednak sytuacja zaczyna się zmieniać. Wzrost gospodarczy całego kontynentu jest większy niż wzrost polskiej gospodarki (a przecież nie jest on taki mały) a niektóre kraje wyprzedzają nas o kilka długości. Najważniejszy jest jednak rosnący potencjał Czarnego Lądu. Do połowy wieku będzie tam mieszkał tam co czwarty Ziemianin, czyli co czwarty potencjalny konsument. W dodatku konsument bardzo młody i coraz bogatszy.

Nic więc dziwnego, że Polska też jest zainteresowana rynkiem afrykańskim. Obecna jest tam np. znana fabryka ciągników Ursus. Przedsiębiorstwo, które jeszcze w latach 90-tych kojarzyło się głównie z problemami ekonomicznymi, teraz dynamicznie wchodzi na rynki państw Afryki. W Etiopii podpisał już trzy kontrakty na montaż ciągników o łącznej wartości 100 mln dolarów. Kontrakt o podobnej wartości podpisany został z Zambią, a połowę mniejszy z Tanzanią. W Etiopii duży kontrakt realizuje też informatyczna firma Asseco. W Senegalu inwestuje Grupa Azoty, w Algierii producent dźwigów portowych Vistal, a w Togo producent biomasy Consus.

Szlaki polskim przedsiębiorcom przeciera najwyższa osoba w państwie. Andrzej Duda odwiedził w tym tygodniu Etiopię, gdzie spotkał się z władzami kraju, a w środę ma się przemawiać na forum Unii Afrykańskiej. W czasie wizyty prezydenta na Czarnym Lądzie nie mniej istotna niż rozmowy gospodarcze jest walka o poparcie dla kandydatury Polski na niestałego członka Rady ONZ. Jednak zaangażowanie polskich władz we wspomaganie polskich inwestycji w Afryce jest bardzo ważne. Od 2013 r. działa program udzielający takiego wsparcia Go Africa, a jego promocja w Etiopii przez głowę państwa jest bardzo ważnym działaniem. Warto zachęcać Polaków, aby ruszyli śladem bocianów nie tylko na wakacje.