Rzecznik KEP: Kościół nie milczy ws. pedofilii

"Artykuł pt. 'O pedofilii już nie można milczeć' pana Michała Wilgockiego (Gazeta Wyborcza, 8.05.2017, s. 6) zawęża problem pedofilii do środowiska kościelnego przez co może być szkodliwy dla ochrony nieletnich.

1. Nowelizacja art. 240 Kodeksu Karnego, która wejdzie w życie 13 lipca br., wprowadza obowiązek zawiadomienia organów ścigania przez każdego kto uzyskał wiarygodną wiadomość o przestępstwie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz o niektórych przestępstwach natury seksualnej. Tymczasem wspomniany artykuł ogranicza tę kwestię do przestępstw pedofilii, którego dopuścili się niektórzy duchowni. Z punktu widzenia ochrony dzieci jest to niebezpieczny zabieg dziennikarski, ponieważ odwraca uwagę od kwestii zagrożenia pedofilią we wszystkich środowiskach.

2. Tytuł artykułu 'O pedofilii już nie można milczeć' w kontekście Kościoła katolickiego można odczytać jako manipulację, ponieważ sugeruje się w ten sposób jakoby do tej pory Kościół milczał w tej sprawie. Tymczasem Kościół katolicki jest jedynym środowiskiem ogólnopolskim, które nie tylko zabiera głos w kwestii pedofilii, ale w sposób systemowy odpowiada na poważny problem społeczny, jakim jest wykorzystywanie seksualne małoletnich.

W czerwcu 2009 r. (jeszcze przed okólnikiem z Kongregacji Nauki Wiary) Konferencja Episkopatu Polski przyjęła szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia. Natomiast w dokumencie z 9 października 2013 r. biskupi polscy oświadczyli: 'Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy'. W 2014 r. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła 'Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia'. Zostały one zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 2015 r. Wytyczne Episkopatu Polski są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo polskie.

O tym, że Kościół nie milczy w kwestii wykorzystywania nieletnich świadczy też fakt, iż 3 marca br. w polskich diecezjach był dzień modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii. Ponadto w 2014 r. w Krakowie miała miejsce liturgia pokutna za grzech pedofilii.

W 2013 r. Konferencji Episkopatu Polski powołała koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży. Został nim o. Adam Żak, jezuita, który jednocześnie kieruje Centrum Ochrony Dziecka. To Centrum, będąc instytucją kościelną, szkoli wielu duchownych odpowiedzialnych w diecezjach i wspólnotach zakonnych za kwestię zapobiegania przestępstwom seksualnym z nieletnimi.

3. Kościół katolicki zaprasza wszystkie środowiska w Polsce do włączenia się w działania mające na celu większą ochronę osób małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym, które są ciężkim grzechem i przestępstwem.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski