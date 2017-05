Powiedział, że jest gotowy umrzeć jako chrześcijanin. Strzelili mu w twarz

Najnowsza pozycja Wydawnictwa Św. Wojciecha to reportaż, poruszający aktualny i trudny temat prześladowań chrześcijan na północy Nigerii przez islamistyczną sektę Boko Haram. Jednym z organizatorów konferencji prasowej z udziałem Habila Adamu - głównego bohatera książki, była Katolicka Agencja Informacyjna.

Obecny na prezentacji Habila Adamu opowiedział o ataku na niego i jego rodzinę oraz o cudownym uzdrowieniu dokonanym przez Boga. Mężczyzna był namawiany przez członków organizacji terrorystycznej Boko Haram do wyparcia się Chrystusa. Dali mu do wyboru: przejście na islam lub śmierć.

- Powiedziałem im, że jestem gotowy umrzeć jako chrześcijan – wyznał Habila, opowiadając o tym jak na oczach jego żony i 6-letniego synka, jeden z dżihadystów strzelił mu prosto w twarz. Przekonani, że Habila nie żyje, terroryści zostawili go w kałuży krwi. Nigeryjczyk przyznał, że cudem udało mu się przeżyć, dzięki Bożej interwencji.

- Ja nie wyparłem się Boga, a On nie wyparł się mnie. Tysiące chrześcijan ginie każdego dnia za swoją wiarę i nikt nie opowiada się za nimi - podkreślił Habila.

Pastor Maciej Wilkosz, prezes Stowarzyszenia Prześladowanych Chrześcijan, zauważył, że prześladowania są tym co w dzisiejszych czasach szczególnie łączy wszystkich chrześcijan. - Kiedy członkowie organizacji terrorystycznych widzą krzyż, to dla nich sygnał by atakować. Innym znakiem rozpoznawczym jest imię "Jezus" - tłumaczył.

Książka "Kalifat albo śmierć" to historia Bahdri - mężczyzny, który do dziś ucieka przed organizacjami terrorystycznymi. Niegdyś był jednym z nich – członkiem grupy terrorystycznej Boko Haram. Jak wyznał, trzy razy we śnie ukazywał mu się Jezus i nawoływał do nawrócenia, ale bohater nie potrafił znaleźć spokoju. Zbyt wiele ofiar miał na sumieniu. Pewnego dnia spotkał Habilę, który opowiedział mu historię swojego cudownego ozdrowienia oraz przebaczenia oprawcom. To dzięki niemu Bahdri doświadczył łaski uwolnienia i wreszcie odnalazł spokój.

Autorką książki jest Marhjon van Dalen, holenderska dziennikarka, która wraz z rodziną spędziła 7 lat w Azji, między innymi w Pakistanie. By napisać swoje dzieło, jesienią 2014 roku wyjechała do Nigerii, gdzie spotkała się z ofiarami i autorami morderstw dokonanych na chrześcijanach.