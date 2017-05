Chińskie okręty wpłynęły na japońskie wody terytorialne

W komunikacie napisano, że jednostki, w tym jedna najwyraźniej wyposażona w broń, zostały zauważone około godz. 9.30 rano na wodach wokół niezamieszkanych i administrowanych przez Japonię wysp, do których roszczenia zgłaszają także Chiny.

Chińskie okręty znajdowały się na japońskich wodach przez około dwie godziny, po czym odpłynęły - poinformowała agencja Kyodo.

Chiny uznają archipelag Diaoyu za część swojego terytorium, ale wyspy są administrowane przez Japonię. Prawa do nich rości sobie także Tajwan. Stosunki Pekin-Tokio pogorszyły się we wrześniu 2012 roku, gdy władze Japonii kupiły od prywatnego właściciela trzy z pięciu niezamieszkanych wysepek. W Chinach wywołało to falę antyjapońskich protestów.