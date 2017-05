Pieśnią „Idź i kochaj”, która promuje spotkanie, chcemy nawiązać do ŚDM, dlatego śpiewamy w niej: „wstań z kanapy, buty włóż i otwórz drzwi, to najlepsze, co możesz zrobić dziś”. W ten sposób interpretujemy słowa papieża, skierowane do nas w Krakowie - mówi w rozmowie z KAI Dominik Chylewska z biura prasowego XXI Spotkania Młodych Lednica 2000. Hasłem tegorocznego czuwania nad Jeziorem Lednickim są słowa „Idź i kochaj!”

Podobnie, jak utwory towarzyszące poprzednim edycjom spotkania młodych, tegoroczna pieśń zatytułowana „Idź i kochaj” została skomponowana przez zespół Siewców Lednicy. Jak wyjaśnia Chylewska utwór ten, to zaledwie jeden z wielu elementów czuwania, nawiązujących do Światowych Dni Młodzieży.



- Mówimy, że Lednica wyrosła ze Światowych Dni Młodzieży, które w 1991 r. odbyły się w Częstochowie. Byliśmy obecni rok temu w Krakowie, a teraz przygotowujemy się do Panamy. W trakcie tegorocznej Lednicy chcemy powrócić do ubiegłorocznego spotkania i podziękować za nie. W programie odzwierciedli to m.in. procesja Światowych Dni Młodzieży, która wyruszy Drogą Trzeciego Tysiąclecia – zapowiada Chylewska.



Organizatorzy czuwania nad Jeziorem Lednickim zachęcają, by uczestnicy zaprosili do wspólnego udziału w spotkaniu swoich rówieśników - ze szczególnym uwzględnieniem osób, które poznali przy okazji ŚDM.



"Mamy nadzieję, że młodzi ludzie odpowiedzą na to zaproszenie i będą chętnie wracać, do tamtych przeżyć" - mówi Chylewska.



XXI Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbędzie się w sobotę, 3 czerwca, pod hasłem „Idź i kochaj”. Organizatorzy spodziewają się ok. 100 tys. uczestników, w tym także grup spoza Polski. Do tej pory, oprócz Polaków, swój udział zadeklarowali także pielgrzymi m.in. z Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Mołdawii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Ponadto, tydzień po spotkaniu w Polsce, w Chicago odbędzie się także kolejna polonijnego spotkania lednickiego.