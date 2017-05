Abp Mokrzycki: z Janem Pawłem II codziennie odprawialiśmy majowe nabożeństwo

- W maju, zawsze po kolacji, wychodziliśmy na taras, gdzie była kaplica Matki Bożej Fatimskiej i tam śpiewaliśmy majowe nabożeństwo - powiedział o św. Janie Pawle II abp Mieczysław Mokrzycki wprowadzając 6 maja relikwie Papieża do kościoła św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim w diecezji pelplińskiej.

Całą swoją homilię abp Mokrzycki poświęcił osobie polskiego Papieża. Hierarcha podkreślił, że mówiąc o św. Janie Pawle II należy wyeksponować, iż „był to człowieka wiary”, który kierował się zasadą św. Anzelma: „karmię was tym, czym sam żyję”.



Kaznodzieja prezentował główne elementy codziennej modlitwy Świętego, któremu służył przez dziewięć lat jako drugi osobisty sekretarz. Abp Mokrzycki akcentował, że Janowi Pawłowi II bliska była prosta pobożność ludowa, w której „umiał dostrzec głębię treści teologicznej” i w której praktykowanie chętnie włączał swoich współpracowników.



„W maju, zawsze po kolacji, wychodziliśmy na taras, gdzie była kaplica Matki Bożej Fatimskiej i tam śpiewaliśmy majowe nabożeństwo a w czerwcu Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa” - powiedział hierarcha.



W kontekście różnych przeciwności, które były udziałem świętego Papieża, w tym zamach na jego życie 13 maja 1981 roku, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, stwierdził, że „trudności i cierpienia, których mu w życiu nie brakowało nie załamywały go, ale umacniały w oddawaniu się Bogu i w jego zawołaniu: Totus tuus”.



Z bogatej osobowości Papieża hierarcha podkreślił dobroć i szacunek dla każdego człowieka, z którym się spotykał. Dawny sekretarz Papieża przytaczał przykłady ze spotkań z Polakami, które ilustrują wrażliwość Jana Pawła II na drugich. „Nie było to powierzchowne, ale w każdym spotkaniu był to dialog z człowiekiem” - dodał arcybiskup.



W końcowej części homilii abp Mokrzycki podkreślił, że "cieszą się nasze serca, że świat nie zapomniał o Janie Pawle II”, do którego wielu ludzi modli się, wiele wspólnot prosi o jego relikwie - mówił.



„Niech bliskość św. Jana Pawła II zachęca nas do świętego życia" - powiedział kaznodzieja, dodając ulubioną modlitwę Papieża: „Panie przyjmij mnie, takim jakim jestem, z moimi wadami, z moimi słabościami. Ale spraw, bym stał się takim, jak tego pragniesz”.



„Do takiego Świętego dzisiaj przyszliście i takiego Świętego wam zostawiam” - zakończył metropolita lwowski.