Obchody Dnia Strażaka

Obchody na Placu Piłsudskiego połączone były z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, w której dziś służy prawie 30 tys. strażaków; w ochotniczych formacjach straży pożarnej - ok. 700 tys.

W uroczystości uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Obecne były także rodziny ponad 200 strażaków, którzy otrzymali promocje na pierwszy stopień oficerski.

Prezydent Duda wręczył nominacje generalskie sześciu oficerom PSP. Do stopnia generała brygadiera został awansowany komendant główny tej formacji nadbryg. Leszek Suski. To najwyższy stopień służbowy w PSP, odpowiadający "dwugwiazdkowemu" generałowi w wojsku i innych formacjach mundurowych.

Do stopnia nadbrygadiera, czyli na pierwszy stopień generalski w PSP, zostało awansowanych pięciu oficerów, którzy do tej pory mieli stopień starszego brygadiera. Wśród nich jest dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i były komendant główny PSP Marek Kubiak. Taki sam awans otrzymał jeden z dwóch zastępców komendanta głównego PSP Marek Jasiński, dwaj komendanci wojewódzcy PSP - Janusz Halak z Kujawsko-Pomorskiego i Stanisław Nowak z Małopolski, a także rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie Paweł Kępka.

Prezydent, zwracając się do strażaków podziękował "za trud służby, za ratowanie życia". "Dziękuję za ofiarność, dziękuję za niezwykłe oddanie - niezwykłe oddanie służbie Bogu, Polsce, ale przede wszystkim człowiekowi, zwykłemu człowiekowi, którego życie, zdrowie i mienie na co dzień swoją służbą, swoim wysiłkiem ratujecie i zabezpieczacie" - powiedział Duda.

Jak wskazał, strażacy są niezwykle szanowani i lubiani. "Strażacy to ci, na których patrzy się z szacunkiem, na których patrzy się z podziwem. Strażak to wzór, strażak to człowiek godny zaufania, strażak to ktoś, kogo się podziwia za bohaterstwo, za odwagę" - podkreślił prezydent.

Premier Szydło podkreśliła, że straż pożarna to najbardziej szanowana służba w Polsce. "Jesteście zawsze wtedy, kiedy dzieje się coś, co wymaga wyjątkowych umiejętności, wyjątkowych działań. Jesteście zawsze wtedy, kiedy potrzebny jest ratunek, kiedy potrzebna jest pomoc, ale jesteście też w sytuacjach innych, kiedy dzieją się ważne w waszych miejscach, tam gdzie służycie, wydarzenia. I za to również należą wam się serdeczne podziękowania" - powiedziała.

"Najkrótsze wyrazy wdzięczności, które można złożyć streszczają się w waszym zawołaniu: +Bogu na chwałę, ludziom na ratunek+. Ta dewiza przyświeca wam każdego dnia. I ta dewiza w najprostszy sposób streszcza sens waszego działania i to, co robicie, na co dzień" - dodała premier.

Za codzienną służbę, strażakom dziękował też szef MSWiA. Zwracając się do wyróżnionych podkreślił, że bycie oficerem PSP to wielkie wyróżnienie i odpowiedzialność. "Każdy z nas chciał być strażakiem. Państwo dziś spełniliście te marzenia: jesteście oficerami Państwowej Straży Pożarnej. To wielkie wyróżnienie, ale to także wielka odpowiedzialność" - powiedział minister Błaszczak.

Odczytano też list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Wiemy, że możemy na was polegać jak na Zawiszy, liczyć na wasze męstwo i ofiarność, możemy mieć pewność, że zawsze pośpieszycie na ratunek" - napisał Kaczyński. "Praca w każdej formacji mundurowej jest zaszczytna i odpowiedzialna, a także niebezpieczna, ale misja strażaków jest szczególna. Narażając własne zdrowie, a czasem nawet życie, spieszycie bliźnim z pomocą" - podkreślił prezes PiS.

Uroczystość zakończyło składanie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz defilada pododdziałów marszowych i pojazdów pożarniczych. W pobliskim Ogrodzie Saskim odbył się strażacki piknik edukacyjny z konkurencjami sprawnościowymi dla dzieci i młodzieży. Wśród atrakcji były: ścianka wspinaczkowa, pneumatyczny tor przeszkód oraz pokazy ratownictwa medycznego, chemiczno-ekologicznego oraz psów ratowniczych.

W sobotę rano z okazji Dnia Strażaka odprawiona została msza św. w kościele seminaryjnym w Warszawie z udziałem m.in. premier, kierownictwa MSWiA oraz licznych strażaków.

W 2016 r. jednostki PSP interweniowały łącznie prawie 450 tys. razy. Ugasiły ponad 126 tys. pożarów i uczestniczyły w blisko 290 tys. interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami takimi jak wypadki drogowe, wichury, opady deszczu.

Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który został zamęczony za wiarę i utopiony w rzece Anneso w górnej Austrii w 304 roku. Relikwie św. Floriana przywiózł do Polski (do Krakowa) w 1184 roku biskup Modeny, na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po roku 1528, gdy spłonęła jedna z dzielnic Krakowa - Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.