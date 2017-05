Jasna Góra: Korona modlitwy dla Królowej Polski

W kazaniu przewodniczący episkopatu Polski przypomniał, że Maryję nazywamy Królową tylko ze względu na Jej Syna, Boga, który jest Władcą najwyższym i jedynym. Ona natomiast sprawuje nad nami królewską władzę służąc nam swoją opieką. Naszą odpowiedzią powinien być ewangeliczny styl życia. Odwoływanie się do Boga, co uczynili twórcy Konstytucji 3 maja, a także uczynienie religii integralną częścią ludzkiego bytowania, winno nam towarzyszyć nie tylko w sprawach osobistych.

- Ulegamy bowiem pokusie przekonania, że nasze prawa osobowe są przestrzegane w pełni jedynie wtedy, kiedy uwalniamy się od wszelkich norm prawa Bożego. W ten zaś sposób godność osoby ludzkiej nie tylko nie jest chroniona, lecz wręcz ginie - mówił kaznodzieja.

Abp Gądecki podkreślał, że to nie interesy ekonomiczne łączą wspólnotę europejską i na pewno nie agnostyczno-ateistyczna ideologia, ale „spuścizna kulturowa chrześcijaństwa”. Jest ona najlepszym zabezpieczeniem przed nowymi trendami totalitarnymi, zagrażającymi godności człowieka oraz grożącymi zniszczeniem praworządnej demokracji i pluralistycznego społeczeństwa.

W jubileuszowym roku koronacji generał paulinów o. Arnold Chrapkowski kolejny raz zachęcił do tworzenia „Żywej korony Maryi”. "Korona modlitwy dla Królowej Polski oraz nasze duchowe dary to szczególny, niematerialny diament Żywej Korony, którą chcemy darować Maryi" – mówił zakonnik. Jak przypomniał „Królowa Polski posiada już korony złożone z wielu klejnotów, drogocennych darów wotywnych. Teraz przyszedł czas, abyśmy dołożyli starań, by wypełnić to, co one faktycznie oznaczają. Przyjmij więc Maryjo nasze przemienione życie, którym chcemy służyć Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi”.

Przełożony generalny Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika przypomniał także, że 3 maja 1957 r. kard. Stefan Wyszyński zainaugurował na Jasnej Górze Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrześcijaństwa Polski.

"Po 60 latach jesteśmy świadomi, że i obecnie trzeba religijno-moralnej odnowy ducha. Odnowy opartej na Bożych przekazaniach, na wspólnym poszukiwaniu dróg pojednania i zgody, na trosce o każdego człowieka i na poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny" - powiedział paulin.

Na zakończenie Mszy św. wyemitowane zostały słowa papieża Franciszka wypowiedziane dziś podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra, w których Ojciec Święty przypomniał o dzisiejszej uroczystości Maryi Królowej Polski.

"Dzisiaj przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i wasze Święto Narodowe. Proszę o brawa dla Królowej Polski! Z miłością i z uwagą słuchajcie wskazań waszej Królowej, o której śpiewacie: ‘Tyś wielką chlubą naszego narodu’. W waszych codziennych wyborach podążajcie drogą porozumienia i wzajemnej życzliwości. Podejmujcie ważne decyzje poszukując prawdy, wspólnego dobra i pokoju. Bądźcie otwarci i wrażliwi na potrzeby braci. Waszej Ojczyźnie, wam tu obecnym, waszym rodakom w Polsce i w świecie, z serca błogosławię. Niech żyje Polska!" – powiedział papież a pielgrzymi przyjęli jego słowa brawami.

Mszę św. na szczycie poprzedził o godz. 9.30 różaniec dla Królowej Polski w intencjach Ojczyzny prowadzony przez Jana Budziaszka ze świadectwami o. Melchiora Królika i Zespołu „Guadalupe”.

Na program uroczystości odpustowych na Jasnej Górze, obok różańca za Ojczyznę i Sumy, złożyły jeszcze o godz. 14.00 droga krzyżowa po wałach poprowadzona przez animatorów Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i różaniec w Kaplicy Matki Bożej.

Dziś na Jasnej Górze odbyło się pierwsze spotkanie utworzonej na nowo w marcu br. Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski. Komisja to nawiązanie do gremium, które działało już w latach 1956 - 1996 z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Podkreślał on, że „w kontekście prac Komisji Duszpasterskiej, skoncentrowanych wokół Osoby i dzieła Chrystusa, do Komisji Maryjnej należeć będzie troska i czuwanie nad tym, by obok Zbawiciela ukazywać Osobę i miejsce Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła”.

Pierwsze spotkanie reaktywowanej Komisji Maryjnej KEP odbywa się na Jasnej Górze z inicjatywy jej przewodniczącego abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

"Reaktywowanie tej komisji wpisuje się w Jubileuszowy Rok Koronacji i jest kolejnym darem Matki. Po 21 latach wracamy do istnienia tego gremium, które jest też odpowiedzią na specyfikę kultu Maryjnego w Polsce" – powiedział abp Depo.

Metropolita częstochowski podkreślił, że celem prac Komisji Maryjnej jest „wypracowywanie kolejnych dróg służących odnowieniu jedności budowanej na prawdzie i spojrzeniu na to kim dla naszego narodu i każdego z nas osobiście jest Maryja”.

W arsenale dużym zainteresowaniem cieszy się wczoraj otwarta wystawa „Regalia Matki Bożej”. Jej celem jest ukazanie tła i historii ukoronowania papieskimi diademami częstochowskiego Obrazu z 8 września 1717r. Zobaczyć możemy m.in. rekonstrukcję wyglądu kaplicy i ołtarza z tamtego czasu, rubinową sukienkę Matki Bożej czy pamiątki po koronatorze bp. Krzysztofie Szembeku.