Jasna Góra: rozpoczęły się główne uroczystości odpustowe NMP Królowej Polski

Sumę odpustową celebrują polscy biskupi pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W uroczystościach uczestniczy kilkanaście tysięcy wiernych.

Witając uczestników Mszy św. generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski przypomniał, że „dziś na nowo, wzorem minionych pokoleń, naszą Ojczyznę, składamy u stóp Jezusa i Jego Matki Maryi”. - Tu na Jasnej Górze wypowiadano wiele aktów uroczystego zawierzenia wobec Tej, która broni nas w niebezpieczeństwach i udziela pociechy w utrapieniach. To wielkie dziedzictwo ducha dzisiaj staje się dla nas zobowiązaniem – powiedział zakonnik. Pauliński generał przypomniał, że „obecny rok, to czas jubileuszowego dziękczynienia za dar koronacji Cudownego Obrazu papieskimi koronami w 1717 roku”. - Korona modlitwy dla Królowej Polski oraz nasze duchowe dary to szczególny, niematerialny diament Żywej Korony, którą chcemy darować Maryi – podkreślił o. Chrapkowski. Dodał, że „Królowa Polski posiada już korony złożone z wielu klejnotów, drogocennych darów wotywnych. Teraz przyszedł czas, abyśmy dołożyli starań, by wypełnić to, co one faktycznie oznaczają. Przyjmij więc Maryjo nasze przemienione życie, którym chcemy służyć Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi” - powiedział.

Przełożony Generalny Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika przypomniał także, że 3 maja 1957 r. kard. Stefan Wyszyński zainaugurował na Jasnej Górze Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrześcijaństwa Polski. - Po 60 latach jesteśmy świadomi, że i obecnie trzeba religijno-moralnej odnowy ducha. Odnowy opartej na Bożych przekazaniach, na wspólnym poszukiwaniu dróg pojednania i zgody, na trosce o każdego człowieka i na poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny – powiedział paulin.

Trwającą teraz na szczycie Mszę św. poprzedził o godz. 9.30 różaniec dla Królowej Polski w intencjach Ojczyzny prowadzony przez Jana Budziaszka ze świadectwami o. Melchiora Królika i Zespołu „Guadalupe”.

Na program uroczystości odpustowych na Jasnej Górze, obok różańca za Ojczyznę i Sumy, złożą się dziś jeszcze o godz. 14.00 droga krzyżowa po Wałach poprowadzona przez animatorów Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i o 19.00 Msza św. celebrowana pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Dziś na swym pierwszym posiedzeniu zbierze się także niedawno reaktywowana Komisja Maryjna KEP, której przewodniczącym jest abp Depo.