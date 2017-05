Rozpoczęły się uroczystości Matki Bożej Królowej Polski

„Korona modlitwy dla Królowej Polski” - pod takim hasłem na Jasnej Górze rozpoczynają się dziś główne uroczystości 3-majowe. Tegoroczne święto Królowej Polski jest wielkim wołaniem w intencjach naszej Ojczyzny i kolejnym ważnym etapem w przeżywaniu jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Szczególna modlitwa trwa przed monstrancją fatimską, która peregrynuje po Polsce w drodze do Portugalii.

Monstrancja to wotum narodu polskiego dla Matki Bożej Fatimskiej z racji 100-lecia objawień. Dar został przygotowany przez Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i Fundację Aniołów Miłosierdzia. Ideą peregrynacji i adoracji Pana Jezusa w monstrancji fatimskiej jest wspólna modlitwa o pokój na świecie oraz zawierzenie rodzin Sercu Maryi.

Monstrancja przedstawia Maryję, Niewiastę obleczoną w słońce, u której stóp znajduje się księżyc. W centrum, w sercu Niewiasty Eucharystii, umieszczony jest Najświętszy Sakrament. Niepokalane Serce Maryi to Dom Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju. Symboliczną wartość monstrancji podkreślają fragmenty 12 meteorytów, rozmieszczone w aureoli oraz fragment skały księżycowej, wtopiony pod stopami Maryi. Każdy z tych dodatkowych elementów posiada certyfikat NASA.

Monstrancja wyruszyła w pielgrzymkę pokoju z Sanktuarium Fatimskiego na Krzeptówkach po Bożym Narodzeniu. Odwiedza największe ośrodki kultu maryjnego w Polsce oraz wybrane parafie i ośrodki dla niepełnosprawnych. Na trasie peregrynacji znalazła się także Jasna Góra. "Trudno wyobrazić sobie, by dar polskiego narodu miał ominąć Częstochowę. To tak, jakby Maryja nie miała zajść do domu" - podkreśla Grzegorz Kiciński, dyrektor generalny Fundacji Aniołów Miłosierdzia.

Figura Maryi z Jezusem eucharystycznym w sercu wystawiona jest w kaplicy św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Kaplica ta na czas remontu pełni funkcję miejsca całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Monstrancja fatimska pozostanie na Jasnej Górze do jutra, 3 maja. Zakończenie adoracji nastąpi w czasie procesji eucharystycznej o godz. 18.30.

Wotum zostanie przekazane Fatimie we wrześniu podczas pielgrzymki osób niepełnosprawnych oraz pielgrzymów ze Skalnego Podhala. Peregrynacji towarzyszy zachęta do jałmużny na rzecz powstającego w Wilnie na Litwie pierwszego hospicjum dla dzieci.

W związku z jubileuszem 300-lecia koronacji dziś w południe w arsenale otwarta została wystawa „Regina Mundi, Regina Poloniae. Regalia Matki Bożej”. Ekspozycja ma na celu przybliżyć zwiedzającym tło i historię ukoronowania papieskimi diademami Obrazu z 8 września 1717r.

O. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry nazwał wystawę „niemym świadkiem wydarzeń sprzed trzech wieków”. Zaznaczył, że ma ona uświadomić nam „wagę obecności Maryi, zarówno w naszej polskiej historii, ale również w naszej osobistej historii życia”.

W centrum wystawy „Regalia Matki Bożej Królowej Polski” znalazła się aranżacja będąca próbą rekonstrukcji wyglądu ołtarza z 1717r. Pośrodku powieszony został obraz pokazujący jasnogórską Ikonę w jej pierwotnym gotyckim wyglądzie. Po prawej stronie znajduje się litografia z połowy XIX w. przedstawiająca Maryję i Dzieciątko w koronach ofiarowanych przez papieża Klemensa XI. Po lewej stronie zwiedzający mogą obejrzeć oryginalną sukienkę rubinową. Sukienka ta pochodzi z czasów XVIII-wiecznej koronacji i jest jednym z najcenniejszych i najważniejszych elementów nowej wystawy. Przy ołtarzu znalazła się niezwykle cenna kapa, której podczas ceremonii używał koronator bp. Krzysztof Szembek. Cały ołtarz wieńczą baldachim oraz korona znad obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Karola Filipa Malcza z 1850 r. , bo - jak podkreśla o. Stanisław Rudziński, kustosz zbiorów sztuki wotywnej - kaplicę urządzono jako salę monarchini, salę tronową królowej.

Ponieważ wystawa ma „opowiadać” historię wydarzenia sprzed 300. lat podzielona została na poszczególne „epizody” ukazujące kolejno: genezę królewskiego tytułu Matki Bożej, osoby inspirujące koronację i zaangażowane w jej przebieg, finał, czyli same uroczystości koronacyjne oraz echa tego wydarzenia w polskiej religijności i kulturze.

Eksponaty na wystawie pochodzą ze zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze, ale także zostały użyczone przez inne instytucje.

Tradycyjnie w wigilię uroczystości Królowej Polski na Jasnej Górze zebrała się Rada Stała Episkopatu Polski. Podczas kilkugodzinnych obrad biskupi omawiają m.in. stan prac nad dyrektorium o małżeństwie i rodzinie oraz stanowiskiem o małżeństwach niesakramentalnych, mówią o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w nawiązaniu do nowego dokumentu "Chrześcijański kształt patriotyzmu" oraz o duszpasterstwie polonijnym w Europie Zachodniej.

Jutro biskupi wezmą udział w głównych uroczystościach odpustowych. Za stałą obecność i modlitwę przedstawicieli Episkopatu Polski na Jasnej Górze podziękował dziś Generał Zakonu Paulinów. Uczynił to na ręce przewodniczącego Konferencji abp Stanisława Gądeckiego, którego przyjęto do Paulińskiej Konfraterni czyli nieformalnego stowarzyszenia dobrodziejów i przyjaciół Zakonu.

Odbierając specjalny dyplom Konfraterni abp Stanisław Gądecki przypomniał, że jasnogórskie sanktuarium „gromadzi wszystkich Polaków, także z zagranicy, tworząc niezastąpione centrum, którego nie da się w żaden sposób porównać z żadnym innym sanktuarium w Polsce”.

Jutro abp Stanisław Gądecki celebrować będzie o godz. 11.00 Sumę odpustową i wygłosi okolicznościowe kazanie. Mszę św. poprzedzi o godz. 9.30 różaniec dla Królowej Polski w intencjach Ojczyzny prowadzony przez Jana Budziaszka ze świadectwami o. Melchiora Królika i Zespołu „Guadalupe”.

W ramach jasnogórskich uroczystości ku czci Królowej Polski dziś o godz. 18.30 przejdzie procesja Maryjna po wałach, o 19.00 odprawiona zostanie Msza św. Po Apelu Jasnogórskim nocne czuwanie w Kaplicy Matki Bożej podejmą Bractwo Królowej Polski i Pasjoniści z Łodzi.