W całej Polsce uroczyście obchodzono Święta Flagi

We wtorek w całej Polsce uroczyście obchodzono Święto Flagi: biało-czerwoną flagę rozwinięto na stoku kopca Kościuszki w Krakowie, w Katowicach podniesiono flagę w asyście wojskowej, w Łodzi odbył się piknik patriotyczno-wojskowy, a w Poznaniu - koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Ogromną, biało-czerwona flagę rozwiniętą na stoku kopca Kościuszki można było ujrzeć z krakowskich ulic. W mieście już od kilku dni część budynków została przyozdobiona flagami. O dekorację domów na 2 maja prosił krakowian prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Flagami udekorowane zostały budynki użyteczności publicznej, place, pojazdy komunikacji miejskiej. Patriotyczną iluminację 2 i 3 maja będzie miała kładka o. Bernatka oraz estakada Lipska-Wielicka. Podświetlona zostanie także Tauron Arena Kraków: między godz. 21 do 22 ekran LED na zewnętrznej elewacji hali zamieni się w wielką państwową flagę.

W Katowicach w asyście wojskowej, wciągnięto na maszt flagę narodową, przekazaną na ręce wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka w ostatnich dniach kwietnia przez ministra Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta. Uroczystość odbyła się na Placu Chrobrego, w pobliżu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego oraz historycznego gmachu Sejmu Śląskiego, gdzie dziś mieszczą się urzędy: wojewódzki i marszałkowski.

Wojewoda Jarosław Wieczorek uznał za niezwykle ważne, by utożsamiać się i identyfikować z narodowymi symbolami. "To jest nasza wartość i nasza duma, nigdy nie powinniśmy o tym zapominać" - mówił. Jak wskazał, Święto Flagi to dobry moment na zamanifestowanie pamięci o narodowych symbolach i podkreślenie ich wagi dla wszystkich Polaków.

Na wtorkowe popołudnie w katowickiej Dolinie Trzech Stawów zaplanowano imprezę plenerową pod nazwą "Dzień Flagi na Dolinie". Odbędą się biegi dla dzieci, a o godz. 18.00 wystartuje "Bieg z flagą" i marsz nordic walking na dystansie 5 km. W imprezach biegowych ma wziąć udział blisko 700 biegaczy, którzy w biało-czerwonych barwach na sportowo uczczą święto flagi. Udział w biegu zapowiedział wojewoda Wieczorek. Zaplanowano też liczne pokazy sportowe - gimnastyki artystycznej, siatkówki, piłki nożnej, karate i ju jitsu.

Barwy narodowe eksponowane są we wtorek także w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, gdzie otwarto wystawę kotylionów, wykonanych przez dzieci z miejscowych szkół i przedszkoli. Olbrzymi kotylion zdobi w tych dniach wejście do muzeum, które 2 i 3 maja upamiętnia również 96. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego.

W Poznaniu główne obchody Dnia Flagi odbyły się w południe przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim. Wicewojewoda Marlena Maląg spotkała się z młodzieżą z wielkopolskich szkół i przekazała im specjalnie przygotowane na tę uroczystość flagi. Wydarzenie uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

"Dzień flagi biało-czerwonej jest świętem symboli, z którymi się identyfikujemy i które identyfikują naszą ojczyznę. To wokół tych symboli Polacy gromadzili się, gdy w Polsce działo się coś ważnego. To właśnie flaga pozwala nam się rozpoznać, podkreśla więzi z ojczyzną i jedność wszystkich Polaków na świecie" - podkreśliła Maląg.

Wicewojewoda przypomniała, że najstarszy symbol i znak państwowy - koronowany orzeł biały na czerwonej tarczy - został użyty po raz pierwszy przez króla Przemysła II na jego pieczęci koronacyjnej w Gnieźnie 1295 roku.

Uroczystości przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim poprzedziło złożenie kwiatów na płycie epitafijnej Przemysła II w poznańskiej katedrze, oraz przy trumnie Józefa Wybickiego i urnie z sercem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w kościele św. Wojciecha.

W Łodzi Dzień Flagi tradycyjnie całymi rodzinami obchodzono na pikniku patriotyczno-wojskowym zorganizowanym w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego. Uroczystości rozpoczęły się w południe od wyprowadzenia kompanii honorowej z pocztem flagowym oraz wniesienia przez wojskowych i mieszkańców Łodzi kilkudziesięciometrowej "biało-czerwonej" i podniesienia flagi w obecności władz miasta i województwa.

Podczas pikniku łodzianie mogli posłuchać pieśni patriotycznych, postrzelać do tarczy, obejrzeć sprzęt wojskowy i pojazdy, zobaczyć pokazy grup rekonstrukcyjnych i walk rycerskich, wziąć udział w kursach pierwszej pomocy oraz w konkursach i spróbować prawdziwej wojskowej grochówki.

Piknik patriotyczny z malowaniem twarzy i koszulek zaplanowano po południu w Skierniewicach; w Tomaszowie Maz. świętowano "na ludowo", w Łasku z "biało-czerwoną" przemaszerowano uroczyście na Placu 11 Listopada, a najmłodsi odtańczyli krakowiaka. W Pabianicach święto uczczono na sportowo pierwszym "Biało-czerwonym rajdem rowerowym".

W Kielcach flagę na maszt stojący przed magistratem wciągnęli przedstawiciele Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Wręczono też nagrody zwycięzcom VI Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych.

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek podkreśliła, że 2 maja to święto wszystkich Polaków, którzy "biało-czerwoną barwę traktują jako symbol tożsamości państwowej". "Pamiętajmy, że otaczanie flagi czcią i szacunkiem, to prawo i obowiązek każdego obywatela. Nie bójmy się okazywać na co dzień polskości. Eksponujmy naszą flagę - nasz symbol jedności i wartości, którymi żyli przez wieki Polacy" - dodała wojewoda.

Po południu z okazji majówki świętokrzyskiego PiS, organizowanej na Świętym Krzyżu, flaga narodowa zostanie umieszczona na wieży kościoła klasztornego - dla uczczenia Dnia Flagi.

W Rzeszowie, na tamtejszym rynku, w uroczystościach z okazji Dnia Flagi udział wzięli przedstawiciele władz miasta, Policji i innych służb mundurowych a także żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Punktem kulminacyjnym obchodów było wniesienie liczącej 100 metrów długości polskiej flagi, która pierścieniem otoczyła licznie zgromadzonych mieszkańców miasta. W programie uroczystości znalazł się też krótki koncert utworów wojskowych w wykonaniu orkiestry wojskowej, poprzedzony hejnałem miasta.

We Wrocławiu kilkuset mieszkańców uczestniczyło w zorganizowanym w Rynku pikniku z okazji "Dnia Flagi". Po wciągnięciu flagi na maszt koncert zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. "W dniu dzisiejszego święta pamiętajmy o tych wszystkich naszych rodakach, którzy walczyli za biało-czerwone barwy, a dzięki ich walce możemy obecnie świętować w niepodległej Polsce. Cześć ich pamięci" - powiedział wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

W województwie opolskim uroczystości rozpoczęły się od podniesienia flagi przed budynkiem urzędu wojewódzkiego. Spotkali się tam zarówno przedstawiciele partii rządzącej jak i opozycji.

W centrum Opola Młodzi Konserwatyści pod patronatem wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego układali ze wszystkimi chętnymi mieszkańcami olbrzymią biało-czerwoną flagę z białych i czerwonych kartek. Można było pomalować też sobie twarz w narodowe barwy. Na dzieci czekały balony. Wiele atrakcji czeka na Opolan na osiedlu im. Armii Krajowej, gdzie odbędzie się majówka kawaleryjska. W programie przewidziano pokazy jazdy konnej, musztry kawaleryjskiej, walki białą bronią. Nie zabraknie żołnierskiej grochówki.

Główne uroczystości wojewódzkie z asystą żołnierzy 10 Brygady Logistycznej odbędą się we wsi Moszczanka. Po mszy świętej delegacje złożą kwiaty pod pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. Zapowiedziano występy zespołów muzycznych, akademię okolicznościową i pokazy sztucznych ogni. Na Górze św. Anny, pod pomnikiem Czynu Powstańczego przedstawiciele rządu i władz wojewódzkich oraz samorządowych złożyli kwiaty z okazji 96 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Uroczyste podniesienia flagi państwowej, z okazji Narodowego Święta Flagi, odbyły się m.in. w blisko 550 jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w całym kraju. "Chcemy pokazać w ten sposób, że flaga jest z nami. Tu jest Polska, to jest nasz kraj" - mówił w czasie uroczystości w Białymstoku komendant główny PSP Leszek Suski.

"Flaga narodowa, hymn państwowy, godło, to są symbole wspólnoty państwowej i narodowej" - dodał wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Mówił też, że podniesienie flagi państwowej przez strażaków ma pokazywać, iż niosąc pomoc, wypełniają oni swoją misję, służą Polsce i ludziom.