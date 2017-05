Idąc za Chrystusem już na ziemi dotykamy wieczności

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

Kolejne ludzkie pokolenia przemijają, ludzie rodzą się i umierają, a Bóg pozostaje wciąż pośród nas. On jest, trwa, ale i dokonuje rzeczy, mówi, wysłuchuje, spełnia próśb. Od wieków zwiększa też intensywność relacji z człowiekiem, zsyła ludzi do ludzi: proroków, mędrców, świadków swej obecności, świętych i błogosławionych. Zsyła wreszcie swojego Syna niosącego odkupienie, a potem odkrywa przed człowiekiem niepojętą siłę płynącą z Ducha Świętego. A wszystko po to, by człowiek ciągle pytał, wątpił, kwestionował. A jednak Bóg swej postawy nie zmienia i to jest zdumiewające i cudowne. Nie jesteśmy sami. Jezus pragnie naszego zawierzenia, ufności, przyjęcia Go do serca jako Pana i Zbawiciela. I pragnie tego z niewytłumaczalnej ludzkim rozumem miłości do człowieka, który jest tylko w oczach świata przemijającym szczegółem. Bóg widzi nas inaczej: „Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję”. Idąc za Chrystusem, w jedności z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, już na ziemi dotykamy wieczności.