Szef MSWiA: Prezentujmy barwy narodowe zgodnie z tradycją i honorem

Poradnik "Biało-Czerwona" zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej. Publikacja została rozesłana m.in. do najważniejszych bibliotek w Polsce, do ministerstw i głównych urzędów.

"Miłość do barw narodowych powinna wyrażać się w prezentowaniu ich zgodnie z tradycją i honorem. Dlatego moim pragnieniem jest, aby poradnik +Biało-Czerwona+ trafił do jak najszerszej grupy osób" - podkreślił w rozmowie z PAP Błaszczak.

"Nas, Polaków wyróżnia bardzo silne poczucie tożsamości narodowej. Jesteśmy mocno przywiązani do hymnu i do biało-czerwonych barw. Oznaczają one dla nas dumę i wolność. Flaga jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszenia i radości" - dodał minister.

"Biel i czerwień towarzyszy emocjom polskich kibiców i triumfalnym gestom naszych zawodników. W ten sposób wyrażamy nasze uczucia. Biało-Czerwona łączy nas wszystkich - podkreślił.

Publikacja "Biało-Czerwona" została opracowana dla uczczenia 90. rocznicy wydania przez ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja Składkowskiego okólnika, w którym ogłoszono pieśń "Jeszcze Polska nie zginęła" z 1797 r. hymnem Polski.

Autorem poradnika jest Alfred Znamierowski, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Autor wyjaśnia, na przykład kibicom, że nazwy miejscowości, z których przyjeżdżają na zawody sportowe można umieszczać na barwach narodowych, ale nie flagach państwowych Polski.

Jak podkreśla resort, powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody sportowe, jednak zgodnie z zasadami powinny to być barwy narodowe, a nie flaga państwowa - ta ma proporcje 5:8.

Poradnik "Biało-Czerwona" jest dostępny na stronie internetowej MSWiA.

Resort zorganizował również kampanię społeczną po hasłem "Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe". W jej ramach zrealizowany został 30 sekundowy spot filmowy z udziałem dzieci, który ma zachęcić do traktowania barw narodowych z szacunkiem.

Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.