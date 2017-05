Napływa ciepła masa powietrza polarno-morskiego

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie rosło.

We wtorek na zachodzie, południu i w centrum Polski będzie zachmurzenie duże i opady deszczu postępujące z południowego zachodu do centrum. Na południu suma opadów do 12 mm, lokalnie możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 12 do 15 st. C, tylko na południowym wschodzie cieplej, od 16 do 19 st. C. Na wybrzeżu temperatura od 9 st. C we wschodniej części do 14 st. C w części zachodniej. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na zachodzie Polski w porywach do 65 km/h, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z wtorku na środę na Suwalszczyźnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu. Na południowym zachodzie stopniowy zanik opadów, postępujące większe przejaśnienia i rozpogodzenia, a rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 3 st. C na północnym wschodzie do 8 st. C miejscami na zachodzie i południu, tylko na południowym wschodzie do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie Polski początkowo porywisty, północno-wschodni i wschodni.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, a na południu Polski również burze. W burzach suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 12 do 15 st. C, tylko na południowym wschodzie cieplej, od 16 do 20 st. C. Na wybrzeżu temperatura od 8 do 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu porywisty, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W Warszawie we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.