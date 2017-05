Rodzina, niesakramentalni, sytuacja społeczna

Podczas kilkugodzinnego spotkania biskupi omówią sytuację społeczno-polityczną w Polsce w nawiązaniu do opublikowanego 28 kwietnia dokumentu Episkopatu pt. "Chrześcijański kształt patriotyzmu". Temat ten zreferuje abp Józef Kupny, przewodniczący Rady KEP ds. Społecznych.



Rada Stała zapozna się także z przebiegiem prac nad dwoma dokumentami KEP, o których rozmawiano już na zebraniu plenarnym w marcu. Chodzi o dyrektorium o małżeństwie i rodzinie oraz stanowisko ws. możliwości przystępowania do komunii dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Opracowanie zostanie przygotowane w oparciu o adhortację Franciszka "Amoris laetitia".



Pierwszy dokument, to znaczy dyrektorium (czy też vademecum) będzie omawiać kwestię duszpasterstwa małżeństwa i rodziny z uwzględnieniem trzech aspektów: przygotowania do małżeństwa, duszpasterstwa rodzin nie mających przeszkód sakramentalnych oraz kwestii związków niesakramentalnych.



Nad dokumentem tym pracuje zespół pod kierunkiem bp. Jana Wątroby, przewodniczącego Rady KEP ds. Rodziny wraz ks. dr. Przemysławem Drągiem, dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Jak zapowiada w rozmowie z KAI sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński, będzie to obszerny dokument, zawierający konkretne wskazania dla duszpasterzy.



Natomiast o wiele krótsze stanowisko ws. możliwości przystępowania do komunii dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych przygotowuje zespół, któremu przewodniczy abp Henryk Hoser. Swoje stanowiska w tej sprawie opublikowało już kilka Episkopatów, w tym niemiecki i maltański - przypomina bp Miziński. Jak ujawnia, będzie to dokument o wiele krótszy od dyrektorium, którego część dotyczyć będzie także problemu par niesakramentalnych.



Sekretarz generalny KEP wyraził nadzieję, że przynajmniej jeden z tych dokumentów będzie mógł zostać przegłosowany podczas czerwcowego zebrania plenarnego i podany do publicznej wiadomości.



Podczas zebrania abp Henryk Hoser podzieli się z członkami Rady Stałej swoimi obserwacjami jako specjalnego papieskiego wysłannika do Medziugoria. Jak wiadomo, obecnie biskup warszawsko-praski przygotowuje sprawozdanie dla Franciszka.



Po niedawnej refleksji na temat potrzeb duszpasterskich Polaków w Anglii, podczas obecnego zebrania biskupi omówią sytuację w Belgii. Bp Miziński zapowiedział, że w przyszłości Episkopat będzie zajmował się kolejnymi krajami, w których liczba Polaków w ostatnich latach bardzo się zwiększyła.



Jak wyjaśnia bp Miziński kluczowa w tej dziedzinie kwestia dotyczy wyważenia racji pomiędzy integracją naszych rodaków z miejscowym środowiskiem i Kościołem lokalnym, a możliwością praktykowania form charakterystycznych dla duszpasterstwa polskiego.



Ponadto podczas obrad na Jasnej Górze biskupi będą omawiać program kolejnego zebrania plenarnego, które odbędzie się 6 i 7 czerwca w Zakopanem. Spotkanie będzie połączone z uroczystościami w sanktuarium Matko Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, w związku z 100. rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie. Natomiast w zakopiańskiej parafii Świętego Krzyża obchodzona będzie 20. rocznica pobytu św. Jana Pawła II w stolicy Tatr.



Rada Stała KEP przygotowuje sprawy na zebrania plenarne i rady biskupów diecezjalnych, czuwa nad wykonaniem decyzji tych gremiów i koordynuje prace Konferencji.



Radę Stałą tworzą: przewodniczący Konferencji, zastępca przewodniczącego, prymas Polski, kardynałowie kierujący diecezjami, sekretarz generalny oraz sześciu biskupów diecezjalnych i dwóch biskupów pomocniczych wybranych przez Zebranie Plenarne. Wyboru dokonuje się na okres pięciu lat, z możliwością wyboru na drugą kadencję.



Obecnie w skład Rady Stałej wchodzą, z urzędu: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, abp Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego KEP, abp Wojciech Polak, Prymas Polski, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP.



Z wyboru w skład tego gremium wchodzą obecnie: abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski, abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, bp Andrzej Czaja, biskup opolski, bp Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski, bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej i bp Wiesław Śmigiel, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej.