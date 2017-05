Polska w chłodnej masie powietrza polarno-morskiego

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże. Temperatura maksymalna od 10 st.C na północy do 15 st.C na południu, nad morzem od 9 st.C na wschodzie do 13 st.C na zachodzie. Wiatr w zachodniej połowie kraju, w centrum oraz na południu umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, wschodni, poza tym słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

W nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 0 st.C z przygruntowymi przymrozkami do -2 st.C na północnym wschodzie, około 3 st.C, 4 st.C w centrum do 7 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

We wtorek w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu postępującymi w głąb kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na południu kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 10 st.C, 11 st.C na północy, około 13 st.C, 14 st.C w centrum do 18 st.C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu i w czasie burz porywisty do 55 km/h, wschodni, w Sudetach południowy.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 13 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna 3 st.C. Wiatr słaby, wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 13 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, wschodni.