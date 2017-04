Ueli Steck nie żyje - szwajcarski himalaista zginął w Nepalu

40-letni Steck zamierzał w drodze na Mount Everest wejść na czwarty najwyższy szczyt globu - Lhotse (8516 m).

"Jego ciało zostało znalezione i przewiezione do Katmandu" - powiedział agencji Reuters Szerpa Mingma. Informację potwierdził Kamal Prasad Parajuli z Departamentu Turystyki w Nepalu.

Szwajcar wspinał się w stylu alpejskim, bez obciążenia sprzętem. Zasłynął z pokonywania samotnie bardzo trudnych dróg w rekordowym tempie, m.in. zdobycia 82 alpejskich czterotysięczników w 62 dni. W 2011 roku zdobył samotnie Sziszapangmę (8013 m) w ciągu zaledwie 10,5 godziny, a dwa lata później w 28 godzin wszedł na Annapurnę (8091 m). W sumie zdobył sześć ośmiotysięczników.

Był dwukrotnym laureatem prestiżowej nagrody za osiągnięcia w alpinizmie - Złotego Czekana. Otrzymał ją w 2009 i 2014 roku.

Filmowa relacja z przejścia 82 czterotysięczników w 62 dni:

82 Summits In 62 Days, Ueli Steck Tests His Endurance In The Alps, Part 1 | Presented By Goal Zero

EpicTV