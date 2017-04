Młodzież pod papieskim oknem. Tym razem w Kairze

- Wiem, że przybyliście tu z pielgrzymką. Czy to prawda? - pytał papież Franciszek grupę młodzieży, pielgrzymującą z północy i z południa kraju, która zebrała się wczoraj wieczorem na placu przed siedzibą nuncjatury apostolskiej w Kairze. - Jeśli to prawda, to dlatego, że jesteście odważni!

Papież przypomniał młodym ludziom o sobotniej Mszy świętej i wyraził nadzieję, że młodzi wezmą w niej udział wspólnie z nim.

„Będziemy się modlili wszyscy razem, będziemy śpiewali wszyscy razem i będziemy świętowali, wszyscy razem” - mówił.

Wspólnie z młodzieżą odmówił modlitwę „Ojcze nasz”, a następnie udzielił młodym błogosławieństwa, zachęcając ich by przyjęli je w imieniu swoim, swoich bliskich i tych, których nie darzą życzliwością.

„Najpierw niech każdy z was pomyśli o osobie, którą kocha najbardziej. Niech pomyśli też o tej, której nie kocha. I w ciszy niech każdy z was pomodli się za te osoby (…) A ja udzielę błogosławieństwo wam i tym osobom” - zachęcił papież.

„Niech żyje Egipt!” - zawołał na pożegnanie papież Franciszek, a młodzi odpowiedzieli wołaniem w języku angielskim: „Franciszku, kochamy Cię!”

Wcześniej Ojciec Święty pozdrowił także uczniów szkoły prowadzonej w Kairze przez misjonarzy kombonianów. Dzieci uczące się w tej placówce czekały na papieża Franciszka przed nuncjaturą, by powitać go po powrocie z modlitwy ekumenicznej.

Na spotkanie z papieżem Franciszkiem pielgrzymuje w sumie 3 tys. młodych – po 250 osób z każdej egipskiej diecezji i ponad 1 tys. osób ze stolicy kraju. Podczas pielgrzymki, którą rozpoczęli 25 kwietnia odwiedzali sanktuaria, a także szpitale i ośrodki pomocy. Pielgrzymkę młodzieży wspierała Papieska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie.