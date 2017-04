Zalewska: W ciągu 3 lat wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 15 proc.

W ciągu najbliższych trzech lat wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 15 proc. - powiedziała w piątek minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Zapowiedziała, że szczegóły podwyżek zostaną rozpisane w założeniach do ustawy budżetowej.

Jak przekazała podczas konferencji prasowej nt. wdrażania reformy edukacji i finansowania zadań oświatowych, decyzje ws. podwyżek podjęli już premier Beata Szydło i minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

"Zaczynamy od 2018 r. To są bardzo duże pieniądze, bo to są pieniądze do subwencji oświatowej" - powiedziała minister.