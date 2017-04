Nowa praca Misiewicza

Chodzi o Telewizję Republika, która zaoferowała Bartłomiejowi Misiewiczowi posadę, w ramach której będzie odpowiadał za pozyskiwanie reklamodawców. Informuje o tym branżowy portal "wirtualnemedia.pl". Z informacji, do których dotarli dziennikarze portalu, Misiewicz ma podpisać umowę zlecenie na czas nieokreślony. Jak dotąd jednak umowa nie została sfinalizowana.

Tomasz Sakiewicz z TV Republika podkreślił, że choć umowy jeszcze nie podpisano, to od dawna był zainteresowany współpracą z Misiewiczem, ale jak dotąd ten miał inne plany.

Bartłomiej Misiewicz był bliskim współpracownikiem Antoniego Macierewicza. Pełnił m. in. funkcje szefa biura politycznego ministra obrony narodowej, rzecznika prasowego MON i krótko był też pełnomocnikiem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej ds. komunikacji. Po doniesieniach medialnych o jego wysokich zarobkach Jarosław Kaczyński zawiesił go w prawach członka partii i powołał specjalną komisję do zweryfikowania błyskawicznej kariery Misiewicza w administracji państwowej. Opinia komisji była dla Misiewicza bardzo negatywna, sam zainteresowany zrezygnował z członkostwa w PiS.