Kardynałowi Ratzingerowi grożono śmiercią po krytyce teologii wyzwolenia

Po krytycznych wypowiedziach m.in. na temat teologii wyzwolenia, zawartych w książce „Raport o stanie wiary”, kardynałowi Josephowi Ratzingerowi grożono śmiercią, dlatego na jakiś czas przeniósł się on do siedziby ambasady amerykańskiej przy Watykanie. Tam nad jego bezpieczeństwem czuwali żołnierze piechoty morskiej, słynni marines. Ujawnił to współautor i inspirator wspomnianej książki, wydanej w 1985 roku, włoski dziennikarz i pisarz katolicki Vittorio Messori.