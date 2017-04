Zmęczeni życiem, rozczarowani sobą, innymi i Bogiem, bez perspektyw, nadziei, z samotnością i smutkiem w sercu… Te stany nie są nam obce. W człowieku na zdjęciu można jakoś wyczytać poczucie smutnej rezygnacji. Podobnie musieli wyglądać dwaj wędrowcy do Emaus, gdy mówili Jezusowi o Jezusie: A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela . (Łk 24,21) Pan ich nie zostawił, był z nimi. Dostrzegli to dopiero, gdy ich serce zapaliło się wiarą.