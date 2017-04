MON chce zwiększyć liczbę żołnierzy do 200 tys.

Chcemy zwiększyć liczbę żołnierzy do 200 tys., w tym 130 tys. zawodowych - powiedział w środowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Jak zaznaczył, by ten cel osiągnąć, konieczna jest reforma systemu szkolenia i naboru do wojska.