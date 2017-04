Papież do Odnowy w Duchu Świętym: Pozostańcie zjednoczeni w miłości

„Pozostańcie zjednoczeni w miłości i modlitwie do Ducha Świętego, który tę jedność czyni możliwą. Kościół oczekuje od was takiego świadectwa, aby nikt nie czuł się pozbawiony światła i mocy Ewangelii” – napisał Papież w przesłaniu, podpisanym przez Sekretarza Stanu kard. Pietro Parolina, do uczestników spotkania Odnowy w Duchu Świętym. Odbywa się ono w Rimini w 50. rocznicę powstania tego ruchu. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego włoski krajowy prezydent Odnowy Salvatore Martinez, podsumował 40 lat cyklicznych, narodowych spotkań jej członków.