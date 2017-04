Andrzej Duda zapowiada pogłębianie współpracy gospodarczej z Meksykiem

Polska chce pogłębiać relacje gospodarcze z Meksykiem - zadeklarował w poniedziałek w stolicy tego kraju prezydent Andrzej Duda. Prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto podkreślił, że Polska jest kluczowym partnerem we wzmacnianiu obecności jego kraju w Europie.

Obaj prezydenci w dokumencie zatytułowanym: "W kierunku partnerstwa strategicznego między Polską i Meksykiem" zadeklarowali zaangażowanie w umacnianie współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, sportowej i policyjnej. Duda i Pena Nieto uznali, że wzmocnienie więzi gospodarczych pomiędzy Polską i Meksykiem ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju stosunków dwustronnych.

W obecności Dudy i Peny Nieto podpisano także szereg dokumentów dwustronnych m.in. porozumienie o współpracy w obszarze kredytów eksportowych między BGK a meksykańskim Krajowym Towarzystwem Kredytowym (Bancomext).

Polski prezydent przypomniał, że polskie Ministerstwo Rozwoju wskazało Meksyk jako jeden z pięciu krajów, w których rozwój relacji gospodarczych jest najbardziej perspektywiczny. Polski prezydent mówił, że wizyta w Meksyku - pierwszym odwiedzanym przez niego kraju Ameryki Łacińskiej - ma nadać polsko-meksykańskim relacjom gospodarczym zupełnie nową formułę i nowy wymiar.

Podkreślił, że nasz kraj chce rozwijać relacje gospodarcze z Meksykiem. Zapewnił, że Polska wspiera pogłębianie relacji gospodarczych Meksyku z Unią Europejską i popiera odnowienie "umowy globalnej o współpracy między Meksykiem a Unią Europejską". "Chcemy także pogłębiać nasze relacje bilateralne" - dodał.

Wyraził nadzieję, że w 2018 r. z okazji 90-lecia ustanowienia relacji dyplomatycznych między Polską i Meksykiem, a także w roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, prezydent Pena Nieto złoży oficjalną wizytę w Polsce.

Andrzej Duda zaznaczył, że wiele elementów łączy nie tylko państwa: Polskę i Meksyk, ale także polskie i meksykańskie społeczeństwa. "Jednym z nich jest tradycja, tradycja silnej rodziny, do której każdy członek naszych społeczeństw przywiązuje bardzo istotne znaczenie" - podkreślił. Dodał, że jest to widoczne w Polsce, Meksyku a także w polityce prowadzonej przez niego i polski rząd w kierunku wzmocnienia rodziny i opieki państwa nad rodziną.

Polski prezydent mówił, że celem jest umacnianie rodziny a przez to także polskiego społeczeństwa. Dodał, że plan jest realizowany przez budowanie przez siłę polskiej gospodarki, siłę przedsiębiorców, którzy dysponują na tyle dużym potencjałem, by myśleć o ekspansji na rynki zagraniczne.

Duda podziękował prezydentowi Meksyku za wspomnienie papieża Jana Pawła II oraz za to, że jego pomnik stoi obok Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe. Zaznaczył, że składając w niedzielę tam kwiaty miał możliwość złożenia hołdu "naszemu wielkiemu rodakowi". "Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że czuje się Meksykaninem ze względu na miłość, jaką darzył społeczeństwo meksykańskie" - dodał.

Pena Nieto podkreślił ze swej strony, że Meksyk chce wzmocnić swoją obecność w Europie, a Polska jako państwo o dużym potencjale gospodarczym jest dla jego kraju partnerem priorytetowym. Jak mówił, od 1999 r. do dziś handel dwustronny między krajami wzrósł dwudziestokrotnie. "Od 50 milionów dolarów do ponad 1 miliarda dolarów" - wskazał. Meksykański prezydent mówił też, że współpraca z Polską będzie kluczowa, by "zaktualizować umowę o współpracy między Unią Europejską a Meksykiem".

W obecności prezydentów Polski i Meksyku BGK i meksykańskie Krajowe Towarzystwo Kredytowe (Bancomext) zawarły porozumienie o współpracy w obszarze kredytów eksportowych. Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) podpisała zaś porozumienie o współpracy z Meksykańską Izbą Handlu Zagranicznego, Inwestycji i Technologii (COMCE). Umowę o współpracy technicznej i naukowej w zakresie badania kosmosu i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych zawarły Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) i Meksykańska Agencja Kosmiczna (AEM). Ponadto podpisano dokument dotyczący współpracy w dziedzinie edukacji i kultury, list intencyjny o współpracy w zakresie szkoleń służb policyjnych oraz służb granicznych, porozumienie o partnerstwie w związku z Międzynarodowymi Targami Turystyki (World Travel Show) 2017, a także umowę o współpracy w dziedzinie sportu.

W ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Narodowego w Mieście Meksyk, a także podczas kolejnych wydarzeń z udziałem prezydentów Polski i Meksyku nie wzięły udziału - mimo wcześniejszych zapowiedzi - pierwsze damy. Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski powiedział PAP, że udział małżonki prezydenta Meksyku Angeliki Riviery de Pena w uroczystym powitaniu został w ostatniej chwili odwołany.