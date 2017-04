Merkel i Szydło rozmawiały o Tusku

Polska i Niemcy mają dużą rolę do odegrania w stabilizacji kontynentu - powiedziała premier Beata Szydło portalowi "wPolityce". Dodała, że z kanclerz Angelą Merkel rozmawiała co zrobić, by relacje między oboma krajami były lepsze i wyraziła nadzieję, że Polska "będzie opisywana w sposób prawdziwy".