Kard. Ryłko: św. Wojciech ukazuje rolę krajów Europy Środkowej

„Dziedzictwo duchowe pozostawione nam przez św. Wojciecha angażuje każdego z nas. Prośmy dzisiaj tego wielkiego patrona, który tak dogłębnie zjednoczył trzy sąsiednie narody: Polaków, Czechów i Węgrów, o wstawiennictwo u Boga za nas wszystkich, za nasze kraje i za całą Europę" - mówił kardynał.



Zwrócił uwagę, że w naszych czasach mówi się wiele o Starym Kontynencie. "Stawiane dziś przed jego mieszkańcami wyzwania i problemy są olbrzymie. Niemało Europejczyków odwraca się do Boga plecami, odrzucając wielkie dziedzictwo duchowe chrześcijaństwa, które przez tysiąclecia stanowiło życiowe soki naszego kontynentu. Ale św. Jan Paweł II uczy nas, że nie mamy się poddawać. Istnieją ciągle duże, nie odkryte albo przygaszone pokłady duchowości i należy je dziś rozbudzić. Trzeba wyrwać ze snu duszę naszego kontynentu" - powiedział kard. Ryłko i przypomniał słowa papieża Polaka, który nalegał: "Ty, Europo, możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu".



"Tu otwiera się szerokie pole do działania, zwłaszcza dla naszej części Europy, tej środkowowschodniej. Św. Jan Paweł II nas zachęca, abyśmy nie czekali, ale ofiarowali Staremu Kontynentowi wkład naszych własnych kultur, tradycji. Choć są one inne od tych zachodnich, pozostają ważne i komplementarne, a Europa bardzo ich potrzebuje” – podkreślił kard. Ryłko.