Zamordowano kapłana

We wczesnych godzinach rannych w miejscowości Ambendrana, na północy Madagaskaru został dziś zamordowany 46.letni o. Njiva Lucien, kapucyn – podał powołując się na lokalne media portal il sismografo. Napastnicy poważnie zranili także 26-letniego diakona.

Zdaniem mediów napad miał charakter rabunkowy, a dwa dni temu doszło do pierwszej próby kradzieży. Przy tej okazji przypomniano, że 1 kwietnia doszło do brutalnego napadu na klasztor sióstr Matki Bożej Saletyńskiej w Antsirabe w środkowej części kraju. W związku z tym napadem i popełnionymi gwałtami policja zatrzymała 26 osób. W tym kontekście biskupi Madagaskaru wyrazili swoje wsparcie dla zakonnic i zakonników pracujących w ich ojczyźnie, a jednocześnie zaapelowali do władz o stanowcze przeciwdziałanie fali bandytyzmu.