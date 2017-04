Co z tą pogodą?

Koniec z arktycznym powietrzem nad Polską? Prognoza pogody na najbliższe dni. Jest nadzieja na poprawę pogody. W poniedziałek temperatura będzie się wahać od 9 do 13 stopni C. We wtorek może być 20 st. C.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

IMGW informuje, że Europa południowa i częściowo środkowa znajdują się pod wpływem wyżu z centrami nad Bałkanami. Polska jest w zasięgu klina tego wyżu, w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Od zachodu nasuwa się zatoka niżowa znad południowej Skandynawii, a nad zachodnią Polskę dotrze ciepły front atmosferyczny, za którym z południowego zachodu napłynie cieplejsze, polarno-morskie powietrze.

W poniedziałek będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, zwłaszcza w północnej i wschodniej części kraju, opady deszczu. Temperatura maksymalna przeważnie od 9 do 13 st. C, nieco chłodniej na północy i w rejonach podgórskich, około 7 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, a na północnym zachodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na przeważającym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, tylko na północy kraju duże i tam miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna przeważnie od 3 do 6 st. C, tylko lokalnie na południu nieco chłodniej, około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, a na południu kraju południowy, w porywach lokalnie do 70 km/h, a w Tatrach i w Bieszczadach do 110 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 7 st. C na wybrzeżu, około 15 st. C w centrum, do 20 st. C lokalnie na południu kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach na południu kraju i w czasie burz do 70 km/h, przeważnie południowo-zachodni, w górach także południowy. W Tatrach i w Bieszczadach porywy wiatru do 120 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Okresami porywy wiatru do 55 km/h, w czasie burzy porywy do 65 km/h.