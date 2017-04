Premier Szydło na międzynarodowych targach przemysłowych w Hanowerze

Szefową polskiego rządu w Centrum Kongresowym w Hanowerze, gdzie odbywa się ceremonia otwarcia Hannover Messe 2017, przywitał także premier Dolnej Saksonii Stephan Weil.

Polska jako tegoroczny kraj partnerski targów jest współgospodarzem uroczystej inauguracji. Podczas ceremonii z udziałem szefowych rządów Polski i Niemiec zostanie m.in. pokazana multimedialna prezentacja opowiadająca o polskich dokonaniach w dziedzinie wynalazczości na przestrzeni wieków.

Po otwarciu targów Szydło i Merkel spotkają się na roboczej kolacji. Szefowe rządów mają rozmawiać m.in. o wyborach prezydenckich we Francji, kwestiach związanych z Brexitem, a także o problemie migracji.

W niedzielę we Francji obywatele głosują w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Z kolei w następną sobotę w Brukseli przywódcy 27 państw członkowskich UE spotkają się na szczycie Rady Europejskiej, by przyjąć wytyczne do negocjacji warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii.

Hannover Messe, które w tym roku odbędą się między 24 a 28 kwietnia, to jedne z największych targów przemysłowych na świecie.

W Hanowerze obok szefowej rządu obecni będą także wicepremierzy: minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz minister nauki Jarosław Gowin.

W poniedziałek Szydło i Merkel wezmą udział w otwarciu polskiego stoiska na targach. Na stanowisku, które zajmie około 1,2 tys. metrów kwadratowych, zaprezentuje się 10 polskich firm.