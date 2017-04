Franciszek Pieczka o Pyrkoszu

Z Witkiem Pyrkoszem zaczynaliśmy drogę zawodową, wiele wspólnie przeszliśmy, i w życiu prywatnym, i zawodowym; odszedł dobry przyjaciel, to bardzo przykre - powiedział aktor Franciszek Pieczka.

Witold Pyrkosz zmarł w wieku 90 lat.

"Dla mnie to pełne zaskoczenie, choć w naszym wieku trudno to nazwać gromem z jasnego nieba. Witek był jednak do końca aktywny" - dodał Franciszek Pieczka.

Jak ocenił, Witold Pyrkosz reprezentował typ bliskiego mu aktorstwa. "To było aktorstwo nieprzeintelektualizowane, żywiołowe, intuicyjne. Ja też uważam, że sztuka to żywioł, choć może inni mają frajdę przepuszczając emocje przez intelekt" - dodał.

Witold Pyrkosz to pamiętny Pyzdra z "Janosika", Wichura z "Czterech pancernych i psa", Balcerek z "Alternatyw 4", senior rodu Mostowiaków w "M jak miłość" i Duńczyk z filmów "Vabank" i "Vabank 2".

Z Franciszkiem Pieczką w początkach kariery występowali razem w teatrze w Nowej Hucie.