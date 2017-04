Po Zmartwychwstaniu

„Zmartwychwstały” Kevina Reynoldsa jest filmem wyjątkowym. Większość filmów o życiu Jezusa kończy się na ukrzyżowaniu i Zmartwychwstaniu. Ale co później? Reynolds zaryzykował i poszedł dalej udanie łącząc fakty i fikcję. Stworzył thriller z chrześcijańskim przesłaniem. Chociaż głównym bohaterem filmu jest trybun Clavius, tak naprawdę wszystko obraca się wokół postaci Jezusa. Jego obecność, mimo że nie widzimy go zbyt często na ekranie, cały czas czujemy.

Trybun Clavius jest bohaterem wyjątkowym. To zaufany Poncjusza Piłata i jednocześnie osadzony w czasach Chrystusa detektyw rodem z Chandlera, który na zlecenie prefekta dąży do odkrycia prawdy. Piłat spodziewa się wizyty cesarza i za wszelką cenę chce utrzymać porządek w Jerozolimie. Tymczasem z grobu zniknęło ciało Jezusa, a w mieście zapanował niepokój. Wśród Żydów pojawiły się pogłoski, że Jezus zmartwychwstał. Piłat, chcąc uciąć ostatecznie plotki o rzekomym zmartwychwstaniu, rozkazuje Claviusovi odszukać ciało Jezusa. Trybun wraz Lucjuszem, swoim adiutantem, przystępuje do dzieła.

Kiedy w 2013 r. planowano realizację filmu p.t.: „Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa”, nieoficjalnego sequelu „Pasji” Mela Gibsona, Reynoldsa wybrano na reżysera tego projektu. Ostatecznie koncepcja filmu uległa zmianie, bo trudno w nim widzieć kontynuację „Pasji”. Pokazuje Jezusa z zupełnie innej perspektywy. W centrum „Pasji” był Jezus i Droga Krzyżowa. W „Zmartwychwstałym” natomiast wpływ, jaki wywarł On na swoich współczesnych, zarówno tych, którzy od początku szli za Nim, jak i niewierzących. Takich jak Clavius.

Zmartwychwstały (Risen) *2016* - ZWIASTUN PL

Zwiastuny Filmów