Zima łatwo nie odpuści. Sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni!

Ciśnienie w południe, w Warszawie wyniesie 1016 hPa i będzie się wahać.

W czwartek będzie zachmurzenie duże i umiarkowane. Na krańcach południowych Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia zachmurzenie całkowite i opady śniegu. Temperatura maksymalna od 5 do 9 st. C, w rejonach podgórskich od 1 do 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr w porywach do 110 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy na północnym zachodzie wzrastające do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura minimalna od -4 st. C na wschodzie, około -2 st. C w centrum do 2 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich od -6 do -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h.

W piątek zachmurzenie duże. Opady deszczu, w górach śniegu. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 7 st. C na Suwalszczyźnie, około 10 st. C w centrum do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na Pomorzu dość silny, porywisty, na Pomorzu w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr umiarkowany i słaby, północny. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby, północny, po północy skręcający na zachodni. W piątek zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego i wtedy opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni.