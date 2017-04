Praca z domu bardziej efektywna

Mogą zarabiać mniej i zrezygnować z innych benefitów, byle móc pracować z domu. Zatrudnieni coraz wyżej oceniają korzyści z pracy zdalnej. 19 proc. pracowników ma przyzwolenie od pracodawcy by realizować obowiązki służbowe poza biurem - pisze w czwartek "Puls Biznesu".

Jak wynika z badań, które przytacza "Puls Biznesu", dla 61 proc. ankietowanych współpracownicy stanowią największy problem w koncentracji i przeszkadzają pracować z skupieniu. Aż 86 proc. etatowców preferuje pracę w odosobnieniu. Uważają, że wpływa to korzystnie na tempo ich pracy; natomiast 65 proc. sądzi, że "home office" znacząco podnosi ich produktywność.

Gazeta przytacza również wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Stanforda, z których wynika, że praca zdalna obniża stres o 50 proc.

"Co roku przybywa ok. 5,8 proc. ludzi tak pracujących" - mówi Zuzanna Mikołajczyk, dyrektor ds. handlu i marketingu Mikomax Smart Office. Jej zdaniem rodzimi przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, że projekty realizowane w przestrzeni biurowej, na miejscu przy wyznaczonym biurku, to przeszłość.