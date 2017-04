Pogrzeb ofiar katastrofy

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, który w homilii nawiązał do nadziei zmartwychwstania Jezusa. - On rzeczywiście jest zmartwychwstaniem i życiem. Jest tym, który budzi ze snu śmierci. Jezus nie odbiera nam tego kresu, który jest konieczny, a którym jest śmierć. Ofiaruje nam jednak nowy sposób rozumienia i przezywania śmierci. On ukazuje nam śmierć, która przez miłość prowadzi do życia, która jest dopełniona udziałem w zmartwychwstaniu Pana - mówił.

Nawiązał także do życiorysów chowanych ofiar katastrofy. - Mirosław Ożga urodził się w 1963 r., przed śmiercią pracował w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach. Jego rodzina zaświadcza, że był człowiekiem pracowitym i starał się pomagać całej rodzinie. Anna Wiśniewska natomiast urodziła się w 1977 r. Do pamiętnego dnia pracowała w biurze rachunkowym w Świebodzicach. Jako matka dbała o swoje dzieci, także o zmarłą tragicznie Marysię Palmowską. Dziewczynka urodziła się w 2008 r i była radosnym dzieckiem. Śpiewała w scholi parafialnej i należała do harcerskiego hufca. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach - opowiadał biskup.

W kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Świebodzicach zgromadzili się bliscy, sąsiedzi, harcerze, przedstawiciele samorządu i władz państwowych. Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się kolejno na cmentarze, gdzie pożegnano tragicznie zmarłych. Mirosław Ożga został pożegnany na cmentarzu przy ul. Strzegomskiej, natomiast Anna i Marysia na świebodzickich Cierniach.

Warto dodać, że w pomoc ofiarom włączyła się także Polska Izba Pogrzebowa. Zakłady pogrzebowe z okolic Świebodzic – Kir Janusza Kościukiewicz, Hades Bogusława Krzysztofowicza, Ostatnia Posługa Tomasza Karpińskiego i Krematorium Polska z Głogowa – Małgorzaty Jarosz dokonają pochówków na swój koszt.